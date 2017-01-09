«سيدات أعمال دبي» يعزز دور المرأة في الحياة الاقتصادية

دبي (الاتحاد)

عقد مجلس سيدات أعمال دبي، شراكة استراتيجية مع الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، وتلعب هذه الشراكة دوراً مهماً في دعم مبادئ الأمم المتحدة لدعم تمكين المرأة فيما يخص التوازن بين الجنسين، وتنسجم مع الالتزام الميثاق العالمي بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بحسب بيان أمس.

وسيتولى مجلس سيدات أعمال دبي دور الذراع المحلية لبرنامج الدعوة العالمي للشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة في الإمارات، والذي يدعم مكافحة الفساد وحقوق الإنسان ومعايير العمل والممارسات البيئية ضمن سياق وطني.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، رئيسة مجلس سيدات أعمال دبي: «تلعب هذه الشراكة دور المساهم الرئيس في تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، والتي تتجلى في تعزيز مكانة الدولة بين أفضل 25 دولة في العالم من حيث التوازن بين الجنسين».

وتشمل الإنجازات البارزة الأخرى التي تم تحقيقها وصول نسبة تمثيل النساء في المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات إلى 17.5%، فيما بلغت نسبة مشاركتهن إلى الثلث بالمقارنة مع الرجال في القوى العاملة بالقطاع العام في الدولة، حيث يقدّر المتوسط العالمي بـ 48%، فضلاً عن وجود 20 ألف رائدة أعمال في الدولة، بما يعادل 10% من العدد الإجمالي لرواد الأعمال الإماراتيين.