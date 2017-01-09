جزيرة ياس تفتح باب الرعاية أمام منظمي الفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

فتحت جزيرة ياس، باب التقديم أمام منظمي الفعاليات محلياً وعالمياً والراغبين في الحصول على رعاية لإقامة فعالياتهم في الجزيرة، والتي من شأنها تشجيع الناس على زيارة الجزيرة والإقامة فيها والاستمتاع بمرافقها المتنوعة، بحسب بيان أمس.

وتتطلع الجزيرة إلى استضافة فعاليات شيقة تدعم التنوع الثقافي الذي تتميز به أبوظبي، وتستقطب الزوار لقضاء أوقات ممتعة في الجزيرة وتعزز اقتصادها، حيث تستقبل جزيرة ياس طلبات جميع منظمي الفعاليات حتى 24 من الشهر الجاري للحصول على رعاية من شركة «ميرال»، وذلك للفعاليات التي تقام في الفترة ما بين 1 يوليو 2017 وحتى 31 ديسمبر 2018.

وتُعرف جزيرة ياس باحتضانها لنخبة من الفعاليات المهمة على مستوى العالم كسباقات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى فورمولا 1 في أبوظبي والحفلات الفنية لأشهر نجوم الفن، مثل: مادونا، أندريا بوتشيلي، وفرقة كولد بلاي وغيرها الكثير من الفعاليات المميزة، وهو ما جعل من جزيرة ياس وجهة رائدة في مجال الترفيه. واليوم، أصبحت الجزيرة تُعرف بأنها الوجهة الترفيهية التي تلتزم بتقديم تجارب فريدة ومتميزة لجميع زوارها.

وتسعى شركة «ميرال» للعمل مع شركائها من المنظمين لتقديم مجموعة من الفعاليات والنشاطات الترفيهية المتميزة والجديدة التي صممت لتضفي جواً من البهجة والمتعة لزائريها من مختلف أنحاء العالم، وأن تمثل بالنسبة لهم ذكريات جميلة لا تنسى.

وتشمل الأماكن المقترحة لاستضافة الفعاليات كلاً من ميدان دو، قاعة دو، عالم فيراري أبوظبي، منتزه بوابة ياس، ملهى MAD في جزيرة ياس، ياس لينكس، ياس مول، ياس مارينا، حلبة مرسى ياس، وياس ووتروورلد.