مبادرة «شمس دبي» تدرب 378 خبير طاقة شمسية

دبي (الاتحاد)

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة التدريبية الـ11 للمقاولين والاستشاريين المختصين في أنظمة الطاقة الشمسية، ليصل إجمالي من اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة حتى نهاية عام 2017، إلى 378 ‬من ‬المهندسين ‬والفنيين ‬من ‬شركات ‬المقاولات ‬والاستشارات ‬الذين ‬حصلوا ‬على ‬شهادة «‬خبير ‬في ‬الطاقة ‬الشمسية ‬بتقنية ‬الألواح ‬الكهروضوئية»‬، ‬في ‬إطار ‬مبادرة «‬شمس ‬دبي» ‬التي ‬تتيح ‬للمتعاملين ‬إنتاج ‬الطاقة ‬الشمسية ‬عبر ‬تركيب ‬الألواح ‬الكهروضوئية ‬فوق ‬أسطح ‬المباني ‬وربطها ‬بشبكة ‬الهيئة.

كما اعتمدت «ديوا» 69 ‬شركة ‬مقاولات ‬و9 ‬شركات ‬استشارات ‬هندسية ‬لتنفيذ ‬مشروعات «‬شمس ‬دبي»‬، ‬إضافة ‬إلى ‬تسجيل ‬أكثر ‬من ‬100 ‬شركة ‬مصنعة، ‬واعتماد ‬أكثر ‬من ‬700 ‬قطعة ‬من ‬معدات ‬الطاقة ‬الشمسية ‬الجاهزة ‬للتركيب.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على اتباع أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة في مختلف عملياتنا، ونعمل مع شركائنا للوصول إلى أفضل مستويات التميز والجودة، وضمان أن يكون جميع المهندسين والفنيين على دراية واطلاع بأحدث التقنيات والمعايير المعتمدة والتطبيق الناجح لتلك المعايير لتحقيق أرقى مستويات الجودة في الأداء وضمان أعلى معايير السلامة والأمان. لذا، توفر الهيئة هذا البرنامج التدريبي لاعتماد الاستشاريين والمقاولين المختصين بتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني، والذي يتضمن مواد دراسية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية المتعلقة بتركيب الوحدات الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى تعريفهم بالمتطلبات الفنية ومعايير السلامة وإرشادات الهيئة فيما يختص بتركيب الألواح الكهروضوئية على أسطح المباني لإنتاج الطاقة الشمسية وربطها بشبكة الهيئة».

وأشار الطاير إلى أن الهيئة قد انتهت من ربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في 548 مبنى سكنيا وتجاريا وصناعيا حتى الآن، بقدرة إجمالية تصل إلى 20.1 ‬ميجاوات، ‬وتعمل ‬الهيئة ‬على ‬مضاعفة ‬الرقم ‬في ‬المستقبل ‬وصولاً ‬إلى ‬جميع ‬مباني ‬الإمارة ‬بحلول ‬2030. وقد أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي سهولة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني لإنتاج الطاقة الشمسية ضمن مبادرة «شمس دبي»، حيث تبدأ خطوات تركيب النظام باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لاقتراح أفضل الحلول الملائمة للمكان. ويتولى الاستشاري أو المقاول الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة. وبعد الانتهاء من أعمال التركيب، يقدم إخطاراً للهيئة لإجراء الفحص الفني وتركيب العداد وإتمام عملية الربط مع شبكة الهيئة.