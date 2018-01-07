مبادرة «شمس دبي» تدرب 378 خبير طاقة شمسية

دبي (الاتحاد)
نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» الدورة التدريبية الـ11 للمقاولين والاستشاريين المختصين في أنظمة الطاقة الشمسية، ليصل إجمالي من اجتازوا الدورات التدريبية التي نظمتها الهيئة حتى نهاية عام 2017، إلى 378 من المهندسين والفنيين من شركات المقاولات والاستشارات الذين حصلوا على شهادة «خبير في الطاقة الشمسية بتقنية الألواح الكهروضوئية»، في إطار مبادرة «شمس دبي» التي تتيح للمتعاملين إنتاج الطاقة الشمسية عبر تركيب الألواح الكهروضوئية فوق أسطح المباني وربطها بشبكة الهيئة.
كما اعتمدت «ديوا» 69 شركة مقاولات و9 شركات استشارات هندسية لتنفيذ مشروعات «شمس دبي»، إضافة إلى تسجيل أكثر من 100 شركة مصنعة، واعتماد أكثر من 700 قطعة من معدات الطاقة الشمسية الجاهزة للتركيب.
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وأشار الطاير إلى أن الهيئة قد انتهت من ربط الأنظمة الشمسية الكهروضوئية في 548 مبنى سكنيا وتجاريا وصناعيا حتى الآن، بقدرة إجمالية تصل إلى 20.1 ميجاوات، وتعمل الهيئة على مضاعفة الرقم في المستقبل وصولاً إلى جميع مباني الإمارة بحلول 2030. وقد أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي سهولة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المنازل والمباني لإنتاج الطاقة الشمسية ضمن مبادرة «شمس دبي»، حيث تبدأ خطوات تركيب النظام باستعانة المتعامل بأحد الاستشاريين أو المقاولين المعتمدين لدى الهيئة لاقتراح أفضل الحلول الملائمة للمكان. ويتولى الاستشاري أو المقاول الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة. وبعد الانتهاء من أعمال التركيب، يقدم إخطاراً للهيئة لإجراء الفحص الفني وتركيب العداد وإتمام عملية الربط مع شبكة الهيئة.