6.8 مليار درهم سوق التعليم الخاص في دبي وفرص واعدة للنمو

حسام عبدالنبي (دبي)

يبلغ حجم سوق التعليم الخاص في إمارة دبي نحو 6.8 مليار درهم خلال العام الدراسي الحالي 2016 – 2017، وفقاُ لتقديرات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ما يجعل دبي واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة بل والعالم، حسب خالد المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيفولفنس نولدج إنفستمنتس» والرئيس التنفيذي لمجموعه ايفولفنس «وهي واحدة من الشركات الإماراتية المتخصصة التي تعمل في مجال التعليم، مؤكداً في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن دبي تتصدر المشهد في مجال التعليم الخاص بالمنطقة، حيث إن نسبة 90% من إجمالي الطلبة في دبي (ما بين رياض الأطفال – الصف الثاني عشر) مسجلون في المدارس الخاصة، ما يؤكد على مدى أهمية قطاع التعليم الخاص في المنطقة وفرص النمو الواعدة.

وقال المهيري، إن دبي وأبوظبي هما أكبر سوقين في مجال التعليم بالإمارات، وهما محط اهتمامنا، وكلا السوقين مختلفان فدبي شهدت دخول عدد كبير من المدارس خلال العقد الماضي بينما أبوظبي لم تشهد نفس الطفرة ما يعني أن دبي تتجه نحو حد التشبع، أما أبوظبي فمازالت جاذبة جداً على القطاعات كافة، منوهاً أن المشهد في دبي قد يتغير في المنظور القريب حال تغيرت السيولة المالية وهو ما قد يحدث.

وأوضح المهيري، أن مجموعة «إيفولفنس نولدج إنفستمنتس» مهتمة بعمل شراكات قوية مع كبريات المدارس العالمية ذات السمعة المرموقة وهو ما حدث مع مدرسة ريبتون، وهي واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية التي تأسست في ديربشاير بإنجلترا منذ أكثر من 450 عاماً، وتوفر مستوى تعليميا متميزا، مشيراً إلى أن مدرستي «فورمارك» و«ريبتون» التي تديرهما المجموعة تمكنتا وعلى مدار السنوات السابقة من اختيار المناهج التربوية، وتحقيق الالتزام القوي من خلال دعم وتمكين المدرسة الأم في بريطانيا والتي تتقابل مع الخبرات المحلية لتقدم في النهاية مناهج عالمية تنسجم مع الثقافة والقوانين المحلية الإماراتية.

وأعلن المهيري، أن المجموعة تخطط لمزيد من التوسعات في المستقبل، عبر تشييد مزيد من مدارس ريبتون في المنطقة وذلك مع افتتاح مدرسة ريبتون مسقط بحلول سبتمبر 2019، كما أن المجموعة لديها خطة للتوسع بسوق مجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال تقييم مختلف الفرص ومن ثم اتخاذ القرار المناسب للاستثمار، لافتاً إلى أن المجموعة تعد الشريك المفضل لمدارس ريبتون العالمية للتوسع في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ولكنها تتطلع أيضاً للمناهج الأخرى كالمنهج الأميركي، البكالوريا الدولية، والمنهج البريطاني.