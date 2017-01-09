441,5 مليون دولار قيمة سوق ملصقات التسعير الإلكترونية عالمياً بحلول 2020

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير عالمي صدر مؤخراً عن شركة أبحاث السوق «نوليدج سورسينج إنتليجنس» إلى أن قيمة سوق ملصقات التسعير الإلكترونية عالمياً تبلغ 441,44 مليون دولار بحلول عام 2020، وذلك مقارنةً مع 211,134 مليون دولار في عام 2015، بنمو سنوي 13,08% خلال تلك الفترة المتوقعة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه ملصقات تسعير المنتج الإلكترونية (ESLs) انتشاراً لافتاً في المنطقة وسط توقعات كبيرة بأن تسهم في تحقيق وفورات لجهة تكاليف العمليات واستهلاك الطاقة في قطاع التجزئة.

ويؤكد خبراء قطاع التجزئة أن ملصقات التسعير الإلكترونية ستمثل حلقة وصل رئيسية في سلسلة تقنيات قطاع التجزئة. إذ تعتمد هذه الملصقات على أوراق إلكترونية تصف محتوى المنتجات، وهي تعد نسخة مطورة عن شاشات العرض الإلكترونية الصغيرة ذات الخانات المجزّأة. وتقوم هذه الملصقات بربط سعر المنتج مع المخدّم المركزي للمتجر، كما تتيح لأصحاب المتاجر تغيير الأسعار عن بُعد، مما يتيح تحديد مواقع المنتجات بشكل فوري، إضافة إلى إرساء بيئة تفاعلية داخل المتاجر.

وقال مونيش روجواني، العضو المنتدب في شركة «نيرسن تكنولوجي»: «تعتبر ملصقات تسعير المنتج الإلكترونية حلاً مثالياً لمختلف متاجر التجزئة في المنطقة، فهي تساعد على إرساء بيئة ذكية وتفاعلية في المتاجر، وتوفير معلومات دقيقة حول المنتجات مثل بلد المنشأ والخصومات المتاحة. ورغم أن هذه الملصقات تمثل مفهوماً جديداً نسبياً في المنطقة، ولكننا تلقينا كمٌاً كبيراً من الاستفسارات بخصوصها من قبل تجار التجزئة منذ إطلاقنا لهذا الحل المبتكر في المنطقة».