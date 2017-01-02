البنوك الإماراتية تتغلب على التباطؤ الاقتصادي العالمي

يوسف البستنجي (أبوظبي)
استطاعت البنوك العاملة بالدولة تخطي كافة التحديات التي واجهتها عام 2016، الذي أثر فيه التباطؤ الاقتصادي على المشهد الاقتصادي الدولي، بل وتمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، وزادت إجمالي موجودات البنوك بقيمة 91 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 3,7% خلال 11 شهراً من 2016، لتصل إلى 2,569 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، وهي بذلك ترتفع لأعلى مستوياتها التاريخية لتلامس حاجز 2,6 تريليون درهم مع نهاية العام.
واستمرت البنوك بالدولة بتمويل قطاعات الأعمال، خاصة القطاع الخاص، الذي حظي بحصة الأسد من التمويلات الجديدة، واستحوذ على نحو 49 مليار درهم من التمويلات الجديدة حتى نهاية نوفمبر 2016، كما تعززت ثقة العملاء، وتمكنت البنوك من جذب المزيد من الودائع المصرفية، التي ارتفعت بقيمة 50 مليار درهم جديدة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 1,521 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2016، وحافظة البنوك على امتلاكها مستويات مرتفعة من السيولة الزائدة لديها و القابلة للإقراض والتمويل التي تقدر بأكثر من 220 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.
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وبهذه البيانات تكون المخصصات الخاصة ارتفعت بنسبة 10,4% خلال الفترة، في الوقت الذي زاد رصيد المخصصات العامة أيضاً بقيمة ملياري درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 28,5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، ليبلغ بذلك الرصيد الإجمالي للمخصصات الخاصة والعامة لدى البنوك العاملة في الدولة نحو 108,4 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، مقارنة مع 98,9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 بزيادة قيمتها 9,5 مليار درهم، ونسبتها 9,6% لإجمالي المخصصات خلال الفترة ذاتها.
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