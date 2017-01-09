«المشرق» يطلق خدمة الدفع من دون اتصال

دبي (الاتحاد)

أطلقت شبكة الدفع العالمية «يونيون باي» الدولية وبنك المشرق خدمة «QuickPass» للمرة الأولى في الإمارات، وهي خدمة الدفع دون اتصال مباشر الآمنة والفعالة، بحسب بيان أمس.

وتمكن الخدمة المستهلكين من شراء السلع والخدمات عن طريق تمرير بطاقات «QuickPass» التي يملكونها على نقطة البيع التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى. وتستخدم البطاقة التقنية لتوفير طريقة آمنة لإجراء عمليات الشراء عن طريق بطاقة الائتمان أو الخصم، دون الحاجة إلى إدخال الرقم السري وبتحسنٍ كبير في سرعة المعاملة.

وقال هان وانج، المدير العام ليونيون باي الدولية في منطقة الشرق الأوسط: «تؤكد شراكتنا مع بنك المشرق التزامنا بتوسيع عملياتنا في منطقة الشرق الأوسط. إن دولة الإمارات أصبحت مقصداً للزوار الصينيين، ما أدى لزيادة الطلب على منتجات وخدمات يونيون باي». ويدير بنك المشرق واحدة من أكبر شبكة نقاط بيع تعمل بتقنية التواصل قريب المدى في منطقة الشرق الأوسط، وصدرت بطاقات يونيون باي NFC داخل وخارج الصين على حد سواء. وتتوافق جميع بطاقات يونيون باي الجديدة التي تصدر في دولة الإمارات العربية المتحدة مع تقنية التواصل قريب المدى.

وقال بانكاج كوندرا، رئيس قسم البطاقات في المشرق: «لطالما كان بنك المشرق سباق في إنشاء نظام الدفع دون اتصال مباشر في الإمارات، وذلك من خلال الآلاف من محطات التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى، فضلاً عن كوننا المزود الأول والوحيد في الدولة لملصقات حلول الدفع (Tap n Go) للعملاء. ومع نمو طرق الدفع عبر تقنية التواصل قريب المدى بسرعة في الدولة، فإن إطلاق خدمة QuickPass للمرة الأولى في هذه المنطقة سيضيف قيمة كبيرة لعملاء المشرق وحاملي بطاقة يونيون باي في الإمارات».