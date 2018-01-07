بورصة دبي للطاقة تنظم مزاداً لـ «النفط العُمانية»

دبي (الاتحاد)

نظمت بورصة دبي للطاقة، أول بورصة دولية في منطقة الشرق الأوسط لعقود الطاقة الآجلة والسلع، أمس، أول مزاداتها لعام 2018 لصالح وزارة النفط والغاز العُمانية، حيث تم بيع الشحنة المكونة من مليوني برميل من مزيج نفط خام عُمان تحميل مارس 2018 بعلاوة بلغت 0.15 دولار للبرميل تضاف إلى أسعار البيع الرسمية لشهر مارس.

وشاركت 19 شركة في المزاد حيث تم تقديم ما يزيد على 30 عطاءً خلال نافذة زمنية بلغت دقيقتين.

وكانت بورصة دبي للطاقة قد نظمت العديد من المزادات خلال عام 2017، التي تم عبرها بيع ما يزيد عن 25 مليون برميل من مختلف درجات النفط الخام، بما في ذلك مزيج خام عُمان، وخاما البصرة الخفيف والثقيل، وخام كيمانيز الماليزي، محققة علاوات تجاوزت قيمتها 14 مليون دولار.

وتأسست منصة مزادات بورصة دبي للطاقة في عام 2016، بهدف توفير أول منصة في الشرق الأوسط توفر نظاماً للمزاد الفوري على السلع بشكل شفاف.