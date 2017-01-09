«ديوا» تحصل على «كوبت» ‬في ‬حوكمة تقنية ‬المعلومات

دبي (الاتحاد)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» ‬على ‬شهادة «‬كوبت» ‬في ‬حوكمة ‬وضبط ‬عمليات ‬تقنية ‬المعلومات، بعد ‬نجاحها ‬في ‬اجتياز ‬سلسلة ‬عمليات ‬التقييم، ‬والتدقيق، ‬والمراقبة ‬اللازمة، ‬لتكون ‬الهيئة ‬بذلك ‬أول ‬جهة ‬حكومية ‬في ‬الدولة ‬تستكمل ‬جميع ‬متطلبات ‬اعتماد ‬النظام ‬في ‬خمسة ‬مجالات، حسب بيان أمس.

واجتازت الهيئة متطلبات شهادة «كوبت» العالمية، ‬والمعتمدة ‬من ‬قبل ‬جمعية ‬تدقيق ‬وضبط ‬نظم ‬المعلومات «‬آيزاكا»‬، ‬من ‬خلال ‬تطبيقها ‬أفضل ‬الممارسات ‬الخاصة ‬بحوكمة ‬وضبط ‬عمليات ‬تقنية ‬المعلومات، ‬وعبر ‬مواءمة ‬معايير ‬إطار ‬عملها ‬مع ‬عمليات ‬وأنظمة ‬وإجراءات «‬كوبت» ‭(‬COBIT5‭)‬. ‬ويقدم ‬إطار «‬كوبت» ‬مبادئ ‬وممارسات ‬ونماذج ‬وأدوات ‬للتحليل، ‬تتيح ‬للمسؤولين ‬في ‬إدارات ‬تقنية ‬المعلومات ‬تطبيق ‬أفضل ‬الممارسات ‬في ‬هذه ‬المجالات. ‬وقد ‬نجحت ‬الهيئة ‬في ‬تطبيق ‬هذا ‬الإطار ‬في ‬خمسة ‬مجالات، ‬تشمل ‬إدارة ‬الموارد ‬البشرية، ‬وإدارة ‬المخاطر، ‬وإدارة ‬أمن ‬البنية ‬التحتية ‬من ‬التهديدات ‬الخارجية، ‬وإدارة ‬طلبات ‬الخدمة ‬والحوادث، ‬وإدارة ‬أمن ‬الخدمات.

و‬يتيح ‬حصول ‬الهيئة ‬على ‬شهادة «‬كوبت» ‭(‬COBIT5‭) ‬ العديد ‬من ‬المميزات ‬الأخرى، ‬من ‬ضمنها ‬رفع ‬كفاءة ‬عمليات ‬الهيئة ‬الداخلية ‬والخارجية، ‬وإيجاد ‬رؤية ‬واضحة ‬وشاملة ‬تخدم ‬مسؤولي ‬تقنية ‬المعلومات، ‬وتوفير ‬منهج ‬أكثر ‬وضوحاً ‬وتركيزاً ‬في ‬تقديم ‬الخدمات، ‬إضافة ‬إلى ‬سرعة ‬التجاوب ‬مع ‬متطلبات ‬الخدمات ‬والأعمال.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل بدورنا دائماً على رفع مستوى الخدمات المقدمة عبر استقطاب أحدث التقنيات والحلول، وتطبيقها في مختلف العمليات الإدارية والتشغيلية في الهيئة».