«ديوا» تحصل على «كوبت» ‬في ‬حوكمة تقنية ‬المعلومات

دبي (الاتحاد)
حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على شهادة «كوبت» في حوكمة وضبط عمليات تقنية المعلومات، بعد نجاحها في اجتياز سلسلة عمليات التقييم، والتدقيق، والمراقبة اللازمة، لتكون الهيئة بذلك أول جهة حكومية في الدولة تستكمل جميع متطلبات اعتماد النظام في خمسة مجالات، حسب بيان أمس.
واجتازت الهيئة متطلبات شهادة «كوبت» العالمية، والمعتمدة من قبل جمعية تدقيق وضبط نظم المعلومات «آيزاكا»، من خلال تطبيقها أفضل الممارسات الخاصة بحوكمة وضبط عمليات تقنية المعلومات، وعبر مواءمة معايير إطار عملها مع عمليات وأنظمة وإجراءات «كوبت» (COBIT5). ويقدم إطار «كوبت» مبادئ وممارسات ونماذج وأدوات للتحليل، تتيح للمسؤولين في إدارات تقنية المعلومات تطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات. وقد نجحت الهيئة في تطبيق هذا الإطار في خمسة مجالات، تشمل إدارة الموارد البشرية، وإدارة المخاطر، وإدارة أمن البنية التحتية من التهديدات الخارجية، وإدارة طلبات الخدمة والحوادث، وإدارة أمن الخدمات.
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وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل بدورنا دائماً على رفع مستوى الخدمات المقدمة عبر استقطاب أحدث التقنيات والحلول، وتطبيقها في مختلف العمليات الإدارية والتشغيلية في الهيئة».