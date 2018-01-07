الشباب العربي وريادة مستقبل الاستدامة

بقلم ليندا يويه *

يشهد العالم تحولاً جذرياً على صعيد التوزع الجغرافي للمستهلكين الجدد من الطبقة الوسطى خلال العقد القادم. وستتاح للصين وأسواق أخرى في آسيا، فرصة لإعادة تشكيل مزيج الطاقة الذي ترتكز عليها هذه الاقتصادات المتنامية والمزدهرة.

وللمرة الأولى منذ 150 عاماً، ستتوزع الطبقة الوسطى العالمية في آسيا بشكل أكبر بالمقارنة مع الغرب في السنوات المقبلة. وبحلول عام 2030، يُرجّح أن يصل عدد سكان الطبقة الوسطى إلى 4.9 مليار نسمة من أصل 8.6 مليار نسمة حول العالم، وسوف يتركز 3 مليارات من هذه الشريحة السكانية في آسيا.

ويرجع السبب في ذلك إلى حد كبير إلى الدور الرائد الذي تقوم به الصين في منطقة شرق آسيا في انتشال مليارات الناس من الفقر المدقع الذين يعيشون بدخل يومي يقل عن 1.90 دولار. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن منطقة شرق آسيا قد اقتربت من القضاء على الفقر الشديد.

ومع انخفاض معدلات الفقر، تبدأ الطبقة الوسطى بالتنامي في أسرع المناطق نمواً في العالم.