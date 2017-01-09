«الاتحاد الوطني» مموِّل رئيس لمشروع «حصيان للطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)
ساهم بنك الاتحاد الوطني كممول رئيس ووكيل الضمان لمشروع «حصيان للطاقة» بدبي لإنتاج 2400 ميجاواط من الطاقة بتقنية الفحم النظيف بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليار دولار (12.84 مليار درهم)، حسب بيان أمس.
ويعد «حصيان للطاقة» مشروعاً مشتركاً بين كل من هيئة كهرباء ومياه دبي (بنسبة 51%) والتحالف الذي يضم «أكوا للطاقة» و«هاربين إلكتريك» وصندوق «طريق الحرير» (بنسبة 49%)، وأسهم في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي إلى جانب بنك الاتحاد الوطني عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية من خلال قرض مشترك بقيمة 2.3 مليار دولار.
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ويعتمد المشروع على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية ألترا سوبر كريتيكل (Ultra Super Critical) كأفضل التقنيات المعتمدة دولياً.
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يلذكر أنه قد تم اختيار المشروع للفوز بجائزة أفضل مشروع توليد طاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 من قبل مجلة «أي جي جلوبال- بروجكت فينانس آند إنفراستركتشر جورنال».