«الاتحاد الوطني» مموِّل رئيس لمشروع «حصيان للطاقة»

أبوظبي (الاتحاد)

ساهم بنك الاتحاد الوطني كممول رئيس ووكيل الضمان لمشروع «حصيان ‬للطاقة» بدبي لإنتاج 2400 ميجاواط من الطاقة بتقنية الفحم النظيف بإجمالي تكلفة استثمارية 3.5 مليار دولار (12.84 مليار درهم)، حسب بيان أمس.

‬ويعد «حصيان للطاقة» ‬مشروعاً ‬مشتركاً ‬بين ‬كل ‬من ‬هيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي (‬بنسبة ‬51%) ‬والتحالف ‬الذي ‬يضم «‬أكوا ‬للطاقة» ‬و«‬هاربين ‬إلكتريك» ‬وصندوق «‬طريق ‬الحرير» (‬بنسبة ‬49%)، وأسهم في تمويل هذا المشروع الاستراتيجي إلى جانب بنك الاتحاد الوطني عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية من خلال قرض مشترك بقيمة 2.3 مليار دولار.

ويولِّد المشروع 2400 ميجاوات من الطاقة بتقنية الفحم النظيف، وهو أول مشروع من نوعه بتلك التقنية في منطقة الشرق الأوسط، ومن ‬المخطط ‬أن ‬يتم الانتهاء من كل مراحل المشروع الأربع ‬في ‬مارس ‬2023.

ويعتمد المشروع على أفضل التقنيات العالمية وأعلى المعايير المعتمدة في هذا المجال، حيث سيتم استخدام تقنية ألترا سوبر كريتيكل‏ (Ultra Super Critical) ‬ كأفضل ‬التقنيات المعتمدة دولياً.

وقال آجي بوبتاني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «إن البنك سعيد بالدور المهم الذي يقوم به بترتيب القرض المشترك الذي يؤكد قوة العلاقة بين البنك وهيئة ‬كهرباء ‬ومياه ‬دبي بالإضافة إلى شركة أكوا ‬باور والشركاء الصينيين»، كما أشار إلى أن بنك الاتحاد الوطني يعمل دائماً على دعم الاقتصاد الوطني عن طريق تمويل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وتلبية احتياجاتهم في تمويل المشروعات الاستراتيجية.

يلذكر أنه قد تم اختيار المشروع للفوز بجائزة أفضل مشروع توليد طاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2016 من قبل مجلة «أي جي جلوبال- بروجكت فينانس آند إنفراستركتشر جورنال».