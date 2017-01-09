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موافقة مبدئية علي رفع ضريبة المشروبات الغازية الي 100% من 50%

اتفاق خليجي لمضاعفة ضريبة التبغ إلى 200%
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت لاتفاق لمضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200%، تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد، وذلك بدلا من رسوم ضريبية بنسبة 100% تستوفى حالياً في دولة الإمارات.

وقال الخوري لـ«الاتحاد» إن دول الخليج بحثت في اجتماعها الأخير مضاعفة الرسوم المقترحة على عدد من السلع المنتقاة، واتفقت على مضاعفة الرسوم التي ستفرضها دول «التعاون» على التبغ من 100% إلى 200% تم الاتفاق عليها من قبل جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتخضع منتجات التبغ في الإمارات لرسوم ضريبية بنسبة 100% منذ عام 1981 إضافة إلى 5% رسوم جمركية.

كما بين أن هناك اتفاقاً مبدئياً على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية لتصبح 100% بدلاً من 50%.

وأوضح أن هناك آلية للمقاصة متفق عليها بين دول المجلس وسيتم استخدامها لجمع الرسوم التي يتم الاتفاق على فرضها. ... المزيد
     
 

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