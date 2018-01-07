«أدنيك» استعدت لاستضافة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن إكمال جميع استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 والفعاليات المصاحبة له خلال الفترة من 13 حتى 20 يناير الجاري.
ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018» التجمع الأكبر حول الاستدامة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث الدولية في جدول فعاليات «أدنيك»، ويضم هذا الحدث كلاً من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والقمة العالمية للمياه، وجائزة زايد لطاقة المستقبل، والاجتماع الثامن للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومعرض «إيكو ويست». ومن المقرر أن يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورة عام 2018 على التوجهات العالمية الرئيسة التي تؤثر على التحول إلى الطاقة المستدامة، والتي تشمل التغير المناخي والتحضر والرقمنة.
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وأضاف القبيسى، أن «أدنيك» تعمل على تنمية قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي من خلال التعاون مع الاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات، كما أنها أسهمت بفضل مرافقها العالمية في استمرار نجاح العديد من الفعاليات الدولية المتخصصة كأسبوع أبوظبي للاستدامة الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها نافذة للشركات العالمية لتعزيز تواجدها في المنطقة والاستفادة من مزاياها التنافسية.
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ويوفر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. وقد استقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.