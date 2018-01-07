«أدنيك» استعدت لاستضافة «أسبوع أبوظبي للاستدامة»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» عن إكمال جميع استعداداتها وتحضيراتها لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018 والفعاليات المصاحبة له خلال الفترة من 13 حتى 20 يناير الجاري.

ويعد «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2018» التجمع الأكبر حول الاستدامة والطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وأحد أهم الأحداث الدولية في جدول فعاليات «أدنيك»، ويضم هذا الحدث كلاً من القمة العالمية لطاقة المستقبل، والقمة العالمية للمياه، وجائزة زايد لطاقة المستقبل، والاجتماع الثامن للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ومعرض «إيكو ويست». ومن المقرر أن يركز أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورة عام 2018 على التوجهات العالمية الرئيسة التي تؤثر على التحول إلى الطاقة المستدامة، والتي تشمل التغير المناخي والتحضر والرقمنة.

وقال خليفة القبيسى المدير التنفيذي والتجاري لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالانابة: «تجري الاستعدادات لاستضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة على قدم وساق حيث يعمل فريق (أدنيك) على مدار الساعة لمتابعة كافة الإجراءات اللازمة وتوفير متطلبات الزوار والوفود والشركات العارضة بما يليق بمكانة هذا الحدث المهم كإحدى أهم المنصات الدولية في قطاع الطاقة المتجددة.»

وأضاف القبيسى، أن «أدنيك» تعمل على تنمية قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي من خلال التعاون مع الاتحادات الدولية ومنظمي الفعاليات، كما أنها أسهمت بفضل مرافقها العالمية في استمرار نجاح العديد من الفعاليات الدولية المتخصصة كأسبوع أبوظبي للاستدامة الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة أبوظبي باعتبارها نافذة للشركات العالمية لتعزيز تواجدها في المنطقة والاستفادة من مزاياها التنافسية.

والجدير بالذكر أن أسبوع أبوظبي للاستدامة يسعى إلى تعزيز الفهم العالمي حول الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تؤثر على قضايا التنمية المستدامة في العالم، فضلاً عن وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة وقادرة على التصدي لتداعيات التغير المناخ، ويستقطب الحدث السنوي قادة دول العالم وصناع السياسات ورواد الفكر والخبراء والعلماء ورواد الأعمال والأكاديميين، لدراسة ومناقشة ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة مستقبلاً.

ويوفر مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» ما يقارب 133 ألف متر مربع من المساحات الداخلية والخارجية التي يمكن تكييفها وفقاً لاحتياجات الأحداث المقامة. وقد استقطب المركز ما يقارب 1.5 مليون زائر خلال 480 فعالية استضافها خلال 2016.