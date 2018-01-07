استمرار شكاوى مستهلكين بزيادة أسعار سلع رئيسة مع تطبيق «المضافة»

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

تواصلت شكاوى مستهلكين التقتهم «الاتحاد» أمس، في عدد من أسواق أبوظبي، بزيادة أسعار سلع رئيسة مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15%، دون احتساب الضريبة، مقارنة بالأسعار السابقة.

وقال هؤلاء إن بعض منافذ البيع استغلت تطبيق الضريبة وقامت بزيادة أسعار سلع غذائية واستهلاكية، وكذلك رفعت مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم عربية الأسعار من 35 إلى 40 درهماً وأخرى من 18 إلى 31 درهما بخلاف نسبة الضريبة.

وقالت عائشة مسعود «إنها فوجئت بزيادة سعر عبوات الحليب والأجبان بنسبة 10 إلى 15%، وبإضافة الضريبة ارتفعت الأسعار لقرابة 20%»، مشيرة إلى أن المشكلة ليست في نسبة الضريبة وإنما في زيادة السعر الأصلي.

وتتابع هناء عبدالله (مقيمة) بأن عمليات زيادة أسعار السلع مستمرة على مدار العام وبنسب متفاوتة وتقريباً كل 6 أشهر، لكن بالتزامن مع تطبيق الضريبة باتت زيادة مرتفعة على قيمة المشتريات بنسبة تتراوح بين 20% و25%، لترتفع فاتورة التسوق الأسبوعي للأسرة 4 أفراد من 800 درهم العام الماضي إلى 1100 درهم حالياً، فيما كانت هذه الفاتورة تتراوح بين 500 إلى 600 درهم قبيل عامين.