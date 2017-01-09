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جاءت بعد أميركا والصين للعام الثاني على التوالي

الإمارات الثالثة عالمياً لإعادة التصدير بحصة 114 مليار دولار
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

حافظت الإمارات، للعام الثاني على التوالي، على المركز الثالث عالمياً في إعادة التصدير بنسبة 13% وبحصة بلغت 114 مليار دولار من إجمالي إعادة التصدير في العالم البالغ 900 مليار دولار بنهاية عام 2015، بحسب جمعة محمد أحمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد.

وقال الكيت في تصريحات لـ«الاتحاد» أمس، إن المرتبة الثالثة في إعادة التصدير عالمياً تعني الكثير من الأرقام الدولية .

وأوضح أن إجمالي إعادة التصدير في التجارة الدولية للعام 2015 بلغ 900 مليار دولار وجاءت أميركا في المركز الأول وتلتها الصين ثم الإمارات، وفقاً لبيانات التقرير الأخير الصادر عن مركز التجارة الدولي.

وأرجع تبوء الإمارات لتلك المرتبة إلى تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الانفتاح التجاري، وتحسينها عالمياً وإزالة العقبات وتيسر الإجراءات، لافتاً إلى أن الإمارات هي الدولة العربية الأولى التي تودع المصادقة على اتفاقية تسيير التجارة، والتي تدخل حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، والبالغ عددهم 164.

كما تعد الإمارات إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وأسهمت بشكل فردي ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات الأخرى في المفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية. ... المزيد
     
 

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