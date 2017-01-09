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يشكل في دورته الرابعة منبراً لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات

«إيكو ويست» يسلّط الضوء على أحدث الحلول الكفيلة بتوفير بيئة أكثر نظافة وصحة
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يعتزم خبراء دوليون بارزون تبادل الخبرات العملية الرامية إلى إيجاد بيئة أكثر نظافة وصحة واستدامة، وذلك خلال مشاركتهم المرتقبة في معرض ومؤتمر «إيكو ويست» الرابع، المزمع انعقاده في الفترة بين 16 و19 يناير، تحت مظلة أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويسلط «إيكو ويست»، الذي تستضيفه شركة مصدر في إطار شراكة استراتيجية مع تدوير (مركز إدارة النفايات - أبوظبي)، الضوء على الفرص التجارية المتاحة أمام قطاع إدارة النفايات من خلال اعتماد أحدث الحلول والتقنيات في هذا القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن أبرز الفعاليات التي يقدّمها الحدث «منتدى حلول إدارة النفايات»، الذي يتواصل برنامجه على مدى يوم كامل، ويزخر بالنقاش والحوار مع متحدثين متخصصين في هذا المجال. ويُنتظر أن تغطي أكثرُ من 20 جلسة في هذا المنتدى مواضيع تشمل فرز النفايات وإعادة تدويرها، وأنواعاً محددة من النفايات مثل إطارات المركبات، والصحة البيئية والنفايات الطبية، واستراتيجيات النفايات لدى البلديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عيسى سيف القبيسي، مدير عام تدوير (مركز إدارة النفايات - أبوظبي)، إن طريقة التعامل مع النفايات، سواء كانت أغذية وعبوات طعام غير مستخدمة أو مخلفات من عمليات البناء والهدم أو منتجات في نهاية عمرها الاستهلاكي، «لها تأثير مباشر على جودة البيئة المحيطة بنا وجودة الحياة التي نعيشها».

ومن المنتظر أن يُلقي عيسى سيف القبيسي كلمة رئيسة خلال منتدى حلول إدارة النفايات، يتناول فيها أسس وضع استراتيجيات فعالة لإدارة النفايات من شأنها تشجيع اتباع منهجيات مستدامة تكفل ترك أثر اقتصادي إيجابي على المجتمع. وتضمّ قائمة المتحدثين رفيعي المستوى في المنتدى كلاً من كاي ميكانين، وزير التجارة الخارجية والتنمية في فنلندا، الذي سيقدّم عرضاً توضيحياً حول إدارة النفايات في بلاده التي تُعتبر من البلدان الرائدة في الاستدامة نظراً لابتكاراتها في مجال الاستخدام واسع النطاق لتقنيات تحويل النفايات إلى موارد. ... المزيد
     
 

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