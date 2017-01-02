2017 عام الصناعة الوطنية إلى الأسواق العالمية

حاتم فاروق (أبوظبي)
توقع عدد من خبراء الصناعة في الدولة، أن يكون عام 2017، نقطة انطلاق الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إجراء مزيد من التنوع وتحرر الاقتصاد الوطني من مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي تنفيذاً لخطط واستراتيجيات الحكومات المحلية ورؤية الإمارات 2021، مؤكدين أن القطاع الصناعي مازال يمثل اللاعب الرئيس في عملية التحول الاقتصادي المنشودة.
وأضاف هؤلاء لـ «الاتحاد» أن تنامي الأنشطة الصناعية المحلية يأتي ضمن استراتيجية وطنية طموحة تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 20% على الأقل خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرين إلى أن قطاع الصناعة في دولة الإمارات يعتبر من الروافد الحيوية المهمة للاقتصاد الكلي، خاصة في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدولة، حيث تشكل الكيانات الصناعية بالدولة أحد أهم المكونات الرئيسة بالاقتصاد الوطني.
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وطالب الصناعيون، من الجهات المعنية بتطوير وتحديث القطاع بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة للحماية تساهم في دفع الإنتاج الصناعي بالدولة خلال العام الجديد، مؤكدين أن القطاع مازال يواجه عدداً من الصعوبات التي تعوق مسيرة نمو العمليات الإنتاجية الصناعية، داعين إلى تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للكيانات الصناعية القائمة من خلال زيادة الدعم المقدم في أسعار الكهرباء والطاقة، وإعادة صياغة تعرفة تأجير الأراضي المخصصة للمنشآت الصناعية، وتسهيل إجراءات تأسيس المشاريع الصناعية الجديدة، مع تطوير البنى التحتية الصناعية للتجمعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، فضلاً عن فرض رسوم على واردات الدولة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل بالأسواق المحلية.
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