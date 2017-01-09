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الإمارات تواصل ريادة مسيرة التقدم إلى اقتصاد الطاقة النظيفة
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تاريخ النشر: الإثنين 09 يناير 2017

أكد الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أهمية الإشراف البيئي والاستدامة، واليوم تشكل استراتيجية التنوع في دولة الإمارات قاعدة معيارية تساعد في معالجة تحديات الطاقة العالمية التي نواجه.

ومن أقوال المغفور له الشيخ زايد: «الأجيالُ القادمةُ ستعيشُ في عالمٍ مختلفٍ للغايةِ عن هذا العالمِ الذي أَلِفناه، لذا فمنَ المهمِ أن نُجهِّزَ أنفُسَنا وأطفَالنا للعيشِ في ذلكِ العالمِ الجديد».

ثلاث حقائق تتطلب اتخاذ إجراءات فورية وجماعية:

• تشكل إمكانية الوصول إلى الطاقة ضرورة حتمية للأمن الاقتصادي والعالمي، وأساسية للاستمرارية والتقدم الحضاري.

• من المتوقع أن ينمو عدد سكان العالم إلى ما يعادل تسعة مليارات نسمة بحلول عام 2050.

• كمية الطاقة التي نولدها اليوم لن تكون كافية للعالم في الغد. ... المزيد
     
 

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