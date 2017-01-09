أبوظبي تستضيف منتدى الطاقة العالمي للمرة الأولى في منطقة الخليج

أبوظبي (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينظم المجلس الأطلسي الأميركي - المؤسسة البحثية الأميركية ومقرها واشنطن- بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركات بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر»، أعمال «منتدى الطاقة العالمي» الذي يعقد يومي 12 و13 يناير الحالي في فندق «فورسيزونز أبوظبي» بجزيرة المارية.

وينظم المجلس الأطلسي المنتدى للمرة الأولى في الخليج بمشاركة قيادات وشخصيات مؤثرة في قطاع الطاقة على مستوى العالم لمناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً في مجال الطاقة وسبل معالجتها.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى نحو 350 متحدثاً من مؤسسات وجهات محلية وعربية وإقليمية.

وسيكون المنتدى جزءاً من فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة»، إلى جانب عدد من الفعاليات الرئيسة مثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في دورتها السابعة والدورة العاشرة من القمة العالمية لطاقة المستقبل، إضافة إلى الدورة التاسعة من جائزة زايد لطاقة المستقبل والدورة الخامسة من القمة العالمية للمياه.