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زار المعرض التفاعلي المصاحب لمجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل والتقى الطلبة المشاركين

ولي عهد أبوظبي: الإمارات بشبابها المحب لوطنه تطمئن على حاضرها ومستقبلها
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

أبوظبي (وام)

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، المعرض التفاعلي المصاحب لفعاليات «مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل» التي انطلقت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». واطلع سموه خلال الجولة التي شملت عدداً من المنصات التفاعلية على أهم البرامج والمشاريع الابتكارية والأفكار التي يعرضها الطلبة والمؤسسات التعليمية والمراكز العلمية.

وزار سموه جناح مبادرة ايرباص «المهندس الصغير»، وهو برنامج انطلق بالشراكة مع وكالة الإمارات للفضاء بهدف تشجيع الطلبة على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى شرح حول ما تقدمه المبادرة، خاصة المعلومات والتقنيات التي تستخدمها وكالات الفضاء العالمية في عمليات إطلاق المركبات حتى وصولها إلى مساراتها في الفضاء وبالذات المركبات المخصصة لكوكب المريخ، وكيفية وضع هذه المركبات في مسار الكوكب.

بعدها، انتقل سموه إلى جناح وزارة التربية والتعليم، حيث اطلع سموه من طلبة جامعة الإمارات على مشروع تحويل النصوص إلى جهاز ريل آي، وكيف يمكن للمكفوفين الاستفادة من هذا الجهاز في القراءة بطريقة مبتكرة.

ثم انتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى جناح «عقول في مهمة» وهي ورشة عمل تقوم بها مؤسسة ومضة يلتقي فيها الطلبة لمناقشة إحدى المشاكل لوضع الحلول المناسبة لها، والاقتراحات والأفكار لمعالجة معضلة ما.. والفائز ينال جائزة عينية عن فكرته. ... المزيد
     
 

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