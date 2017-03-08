قتيلان من «القاعدة» بغارة على شبوة



تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017 عدن (الاتحاد) واصلت طائرات أميركية من دون طيار لليوم السابع على التوالي تنفيذ غارات جوية ومكثفة على مواقع «القاعدة» في اليمن، حيث تحدث مصدر محلي عن مقتل عنصرين من التنظيم إثر استهداف سيارة تمر في طريق فرعي في منطقة يشبم بمديرية الصعيد بمحافظة شبوة، مما أدى إلى تدميرها وتفحم الجثث. فيما أوضحت مصادر أمنية أن التنظيم خسر خبراء رئيسين في صناعة المتفجرات عقب استهداف مواقعهم في أبين وشبوة والبيضاء، وأكدت أن جهود مكافحة الإرهاب تهدف إلى تصفية جميع المتطرفين وتدمير مواقعهم في اليمن، وإفشال أية عمليات يعتزم تنظيما «القاعدة» و«داعش» تنفيذها ضد المدنيين أو الحكومة.