فصل الأطفال عن ذويهم..رادع أميركي للمهاجرين



تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017 واشنطن (أ ف ب) أعلن وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي الليلة قبل الماضية، أن واشنطن تدرس فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم في محاولة جديدة لردع أقصى عدد من الأشخاص الذي يريدون الدخول بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة. ولدى سؤاله عن إمكانية فرض خطوة كهذه في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أجاب كيلي: «أنا مستعد لفعل أي شيء لردع القادمين من أميركا الوسطى عن الدخول في هذه الشبكات الخطيرة جداً من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة مروراً بالمكسيك». وأضاف: «لدينا خبرة طويلة في التعامل مع القصَّر غير المصحوبين بأولياء أمورهم»، وذلك من خلال تسليمهم إلى دائرة الخدمات الصحية والإنسانية والتي بدورها ترسلهم إلى حضانات أو توصلهم بأقارب لهم في الولايات المتحدة. وأكد أنه في حال اتخذت إجراءات جديدة لفصل الأطفال عن أهاليهم «ستتم رعايتهم بشكل جيد فيما نتعامل مع أهاليهم».