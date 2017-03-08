الاتحاد للطيران توضح إجراءات السفر إلى أميركا بعد صدور «أمر الحظر المنقح»

رشا طبيلة (أبوظبي)

قال متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران عقب صدور الأمر التنفيذي الأميركي المنقح بشأن حظر دخول رعايا الدول الست ذات الغالبية السلامية (السودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا وإيران)، والذي سيبدأ سريانه اعتباراً من 16 مارس الحالي، ولمدة 90 يوماً (120 يوماً للاجئين من سوريا)، إلا إذا كانوا يحملون تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة اعتباراً من 27 يناير المنصرم، إن الاتحاد للطيران أحيطت علماً بأن «الأمر» يستثني الأشخاص الذين يحملون مستندات الإقامة الدائمة القانونية في الولايات المتحدة (البطاقة الخضراء)، ومزدوجي الجنسية، وأولئك الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية أو تأشيرات من النوع الدبلوماسي، وبعض الأفراد ممن سبق لهم الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة. ويسمح «الأمر» أيضاً لبعض الأفراد ممن أمضوا فترةً متواصلةً من العمل أو الدراسة أو غيرها من الأنشطة على المدى الطويل، وأولئك الذين لديهم التزامات أعمال والتزامات مهنية هامة، بتقديم طلب للحصول على إعفاء، على أن يتم منح ذلك الإعفاء من قبل الولايات المتحدة على أساس كل حالة على حدة.

وأضاف المتحدث «تُوصي الاتحاد للطيران بشدة، الضيوف من مواطني هذه الدول بالتشاور مع أقرب سفارة أو قنصلية أميركية لضمان أنه يحق لهم قانوناً الدخول إلى الولايات المتحدة، خاصة أن متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة خاضعة للتغيير، ومن المحتمل أن تخضع للمزيد من التفسير من قبل الجهات والمحاكم الإدارية الأميركية. وتابع المتحدث «مركز الاتصال العالمي التابع للاتحاد للطيران سيبذل كل ما في وسعه لتوفير معلومات حديثة للضيوف، وضمان توفير المساعدة لهم عند الضرورة»، موضحاً «مع ذلك، فالمسؤولية تقع على عاتق الضيوف المسافرين إلى الولايات المتحدة لضمان أن لديهم مستندات سفر صالحة وتأشيرات السفر اللازمة للدخول إلى وجهتهم النهائية».