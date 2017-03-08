أميركا تنشر نظام «ثاد» المضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية

عواصم (وكالات)

أعلنت القيادة الأميركية في المحيط الهادي أمس، أن الولايات المتحدة بدأت نشر أولى مكونات نظامها الدفاعي المتطور المضاد للصواريخ «ثاد» في كوريا الجنوبية أمس، بعدما اختبرت كوريا الشمالية 4 صواريخ باليستية، مؤكدة الثلاثاء أن العملية التي أشرف عليها زعيمها كيم جونج أون «شخصياً»، كانت «تدريباً على ضرب القواعد الأميركية في اليابان». واعتبرت بيونج يانج أن التدريبات العسكرية المشتركة الأميركية- الكورية الجنوبية «واسعة النطاق» على نحو لم يسبق لها مثيل، سبب كبير لتصعيد التوتر الذي قد يتحول إلى «حرب فعلية» في شبه الجزيرة الكورية المقسمة، بينما وصفت واشنطن كوريا الشمالية بأنها دولة «منبوذة ومنحرفة» وأن برنامجها للأسلحة النووية يمثل «تهديداً واضحا للأمن الوطني لكل دولة في المنطقة» مؤكدة التزامها الراسخ الدفاع عن حلفائها.

من جهتها، سارعت الصين على لسان المتحدث باسم خارجيتها جينج شوانج، إلى تأكيد معارضتها نشر منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية، مضيفة أنها ستتخذ بحزم «الإجراءات الضرورية للدفاع عن مصالحها الأمنية، وستتحمل واشنطن وسيؤول جميع العواقب التي ستنطوي على ذلك».

وقالت موسكو إن نشر الولايات المتحدة نظام «ثاد» في كوريا الجنوبية يوصل الوضع في شبه الجزيرة الكورية إلى طريق مسدود ويؤجج التوتر، في ضوء إجراء تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة قوات بحرية أميركية وكورية جنوبية.

وقال الأميرال هاري هاريس قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادي في بيان: «استمرار أعمال كوريا الشمالية الاستفزازية بما يشمل إطلاق عدة صواريخ الاثنين، إنما يؤكد رجاحة القرار الذي اتخذناه العام الماضي بنشر ثاد في كوريا الجنوبية». وسقطت الصواريخ الباليستية الأربعة التي أطلقتها بيونج يانج في البحر قبالة ساحل شمال غرب اليابان ما أغضب سيؤول وطوكيو بعد أيام من توعد بيونج يانج بالرد على التدريبات العسكرية التي تعتبرها الأخيرة «استعداداً للحرب». وأمس، ناقش الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق الصواريخ الشمالية في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي قال للصحفيين «أكدت اليابان وأميركا أن أحدث إطلاق للصواريخ الكورية الشمالية يتعارض بوضوح مع قرارات الأمم المتحدة ويمثل استفزازاً واضحاً للمجتمع الإقليمي والدولي» مضيفاً «دخل خطر بيونج يانج مرحلة جديدة». كما ذكر مكتب القائم بأعمال رئيسة كوريا الجنوبية هوانج كيو آن أمس، أن ترامب ناقش معه أيضاً إطلاق الصواريخ.

وعرض تلفزيون «كيه.آر.تي» الرسمي بيونج يانج أمس، صوراً فوتوغرافية لزعيم البلاد وهو يشرف على تجربة إطلاق الصواريخ الأربعة. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية إن الهدف كان «ضرب القوات العسكرية المعتدية الإمبريالية الأميركية في اليابان في حالة الطوارئ»... الشمال مستعد «لإزالة القوات العدوة من على الخارطة من خلال ضربة نووية دون رحمة». وحذرت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية الرسمية من أن خطر نشوب حرب في شبه الجزيرة الكورية، يزداد بسبب التدريبات العسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإطلاق الصواريخ الكورية الشمالية. وأضافت «الشعب الصيني غاضب لأن برنامج بيونج يانج النووي قدم ذريعة لسيؤول لنشر ثاد»، قائلة «تظن بيونج يانج أن الأسلحة النووية هي الضامن الأكبر لأمنها القومي دون اعتبار أن الحقيقة هي العكس». وأكد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة واليابان طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم لبحث عملية إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية.

وفي تطور آخر، تفاقمت الأزمة بين كوريا الشمالية وماليزيا غداة تبادل طرد السفراء على خلفية اغتيال شقيق الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج نام في مطار العاصمة كوالالمبور في 13 فبراير الماضي بوساطة غاز «في إكس» للأعصاب المصنف ضمن أسلحة الدمار الشامل. وأقدمت بيونج يانج أمس، على منع جميع المواطنين الماليزيين من مغادرة أراضيها، واحتجازهم كرهائن، وبعدها بلحظات ردت كوالالمبور بإجراء مماثل ومنعت الموظفين في سفارة كوريا الشمالية من مغادرة أراضيها، وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً خارج السفارة. وتشتبه السلطات الماليزية بتورط 8 كوريين شماليين في الكمين الذي تعرض له الضحية، 4 منهم فروا من ماليزيا يوم تنفيذ العملية وخامس أفرجت السلطات عنه الأسبوع الماضي لعدم توفر الأدلة. ويقول قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر إن هناك 3 مشتبه بهم داخل السفارة الكورية الشمالية في كوالالمبور. وأمس، أكد أبو بكر بالقول «سننتظر خارج السفارة حتى لو تطلب الأمر 5 سنوات. سيخرج أحد في النهاية لنعتقله».