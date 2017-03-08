السعودية ونيوزيلندا تبحثان التعاون لمكافحة الإرهاب

الرياض (وكالات)

اجتمع نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في الرياض أمس مع وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكالي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما تم بحث العلاقات الأمنية بين المملكة ونيوزيلندا بما في ذلك مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب وآخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها وموقف البلدين منها. وكان وزير الخارجية النيوزيلندي بدأ في وقت سابق أمس زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، وأجرى مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير تناولت، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية، العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة والعالم. وعقب المحادثات وقع الوزيران مذكرة تشاور سياسية .