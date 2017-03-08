مصر: حبس أحمد عز على خلفية قضية فساد



تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017 القاهرة (وكالات) قضت محكمة جنايات مصرية أمس، بحبس رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، الذي كان مقرباً جداً من نظام الرئيس المعزول حسني مبارك على ذمة إعادة محاكمته في قضية فساد، حسب ما أفاد مصدر قضائي. وعلى الفور، أوقف عز الذي كان أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، كما كان أمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك. وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ«الإضرار العمدي بالمال العام» بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في سبتمبر 2011. لكن محكمة النقض ألغت الحكم، وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة جنايات أخرى.