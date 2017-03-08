جوتيريس يستعجل تدخل المجموعة الدولية لتلافي المجاعة في الصومال

مقديشو(أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو جوتيريس أمس خلال زيارته مقديشو المجموعة الدولية إلى حشد طاقاتها بقوة لتجنب «الأسوأ» في الصومال، الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والمهددة بخطر المجاعة.

وقال جوتيريس للصحفيين بعد لقائه الرئيس الصومالي الجديد محمد عبد الله محمد الذي انتخب في 8 فبراير «من الممكن تجنب الأسوأ، من الممكن تجنب دخول الصومال في وضع مماثل لذلك الذي حصل في 2011». وأضاف «نحن بحاجة لدعم كبير من المجموعة الدولية لتجنب تكرار الأحداث المأساوية التي حصلت العام 2011».

وأضاف «من دون هذا الدعم نواجه خطر مأساة غير مقبولة على الإطلاق لا تستحقها الصومال». وقال جوتيريس «لدينا التزام أخلاقي بالقيام بكل ما بوسعنا لمساعدة هؤلاء الأشخاص» مضيفا «هذا الوضع المأسوي الذي تصل إليه دول مثل الصومال ينتج الإرهاب».

من جهته قال الرئيس الصومالي «نواجه جفافا يمكن أن يتحول إلى مجاعة إذا لم تهطل الأمطار الشهرين المقبلين». وبعد لقائه الرئيس الصومالي في مقديشو قام جوتيريس بزيارة مخيم للنازحين في بيداوا عاصمة محافظة باي (جنوب). وهذه المدينة تؤوي 42 ألف نازح حسب الأمم المتحدة وهي المنطقة الأكثر تضررا من الجفاف.