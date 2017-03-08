نفوق الدب «فريتس» يصيب محبيه بصدمة في برلين

برلين (أ ف ب)

بكت مدينة برلين أمس الثلاثاء الدب القطبي «فريتس» الذي نفق أمس الأول الاثنين في حديقة حيوانات في العاصمة الألمانية عن أربعة أشهر، فيما كان الناس يرون فيها خلفا للدب «كنوت» الشهير والمحبوب جدا الذي نفق عام 2011. وقال متنزه «تيربارك» وهو إحدى حديقتي حيوانات في برلين، حيث رأى الدب الصغير النور في نوفمبر، «إن الدب القطبي الصغير فريتس قضى مساء أمس الأول الاثنين جراء إصابته بالتهاب الكبد».

وقال مدير الحديقة اندرياس نييريم في بيان «نحن مصدومون وحزينون جدا ومكتئبون.. لقد تربع هذا الدب القطبي الصغير على قلوبنا في فترة قياسية».

ولد فريتس في الحديقة الواقعة في شرق برلين في الثالث من نوفمبر مع توأم أنثى نفقت بعيد الولادة. وكان فريتس قد تجاوز فترة الثلاثة أشهر الحرجة التي تكون فيها فرص صمود الدب المولود في الأسر، ضعيفة جدا.

وكان فريتس الدب القطبي الأول الذي يولد في الحديقة الواقعة في برلين الشرقية سابقا منذ 22 عاما.

وعثر عليه صباح أمس الأول الاثنين من دون حراك إلى جانب والدته تونيا. وأظهرت فحوص أنه يعاني من التهاب حاد في الكبد. ورغم العناية التي تلقاها إلا أنه نفق. وكانت ولادته أثارت الحماسة في صفوف محبي هذه الحيوانات الذين كانوا يتوقعون أن يحل محل «كنوت» الذي حقق شعبية عبر العالم لدى ولادته عام 2006 في حديقة حيوانات غرب برلين، وكان أول دب يولد في الأسر منذ أكثر من 30 عاما.