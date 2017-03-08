نهيان بن مبارك يفتتح المعرض الثاني لمقتنيات جوجنهايم «مسارات إبداعية»

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، أمس رسمياً، معرض «مسارات إبداعية: تفاعل، تشكيل، تواجد»، المعرض الثاني لمقتنيات جوجنهايم أبوظبي الفنية، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، بحضور محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وسيف سعيد غباش، مدير عام الهيئة، ومنصور المنصوري، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، وعضو مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. وينظم معرض «مسارات إبداعية» في منارة السعديات، بمشاركة 25 فناناً معاصراً من مختلف الجنسيات والفترات الزمنية. ويقدم المعرض الذي يستقبل جمهوره حتى 29 يوليو 2017، أعمالاً فنية تتمحور حول ثيمات المعرض الثلاث الرئيسية المتمثلة في مفاهيم: التفاعل، التشكيل، التواجد.

ويتجسد محور «التفاعل» في أشكال متعددة تعكس الزمان والمكان، وتعمل كوثائقيات وسجلات لتلك الأماكن والفترات الزمنية، أو كوسيلة لإيجاد أشكال منفصلة. كما تعطي أعمال المعرض أمثلة على الممارسات الحية التي تتكون منها الأعمال، والتي تبرز من خلال الرسومات واللوحات والمنحوتات وأعمال الفيديو، ومن بينها صورٌ فوتوغرافية توثق مسيرة الفنان الإماراتي الشهير حسن شريف، وأعماله التي أبدعها فيما بين دبي ولندن خلال فترة الثمانينيات، والتي قدمت أفكاراً وخبرات وممارسات، كانت لها تأثيراتها على الأجيال المتعاقبة من الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن بينهم الفنان محمد كاظم المشارك في معرض مسارات إبداعية.

فيما يتجسد محور «التشكيل» في كثير من الأعمال المعروضة، ومن بينها عمل «أرضي الحمراء – 2003»، الذي أبدعه الفنان أنيش كابور، بالإضافة إلى أعمال للفنانين مثل رشيد أرايين، وخوليو لو بارك، ونيكي دي سانت فال، وجين تنغويلي، وجونثير أوكير، وجاك فيلجلي.

وتُعبّر عن محور «التواجد الإنساني» أعمال تبرز تأثيرات الفنانين أو أشخاص آخرين، والآثار المرئية للممارسات الفعلية التي تشكل لهم مصادر للإلهام. ويتجسد هذا المفهوم في لوحات لفنانين أعضاء في جمعية جوتاي للفن (1954-1972)، ومن بينهم موتوناجا ساداماسا، وشيراجا كازو، وتناكا اتسوكو. أما أعمال الفيديو التي قدمتها كل من سوزان حيفونا، وأنري سالا، فتستمد مصدر إلهامها من فنون الأداء والموسيقى.

بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتكون من 40 صورة فوتوغرافية، وفيديو من أعمال الفنانة الإماراتية ابتسام عبد العزيز، والتي تعكس ممارساتها في الفضاءات الفنية في الشارقة.

ومع التزام متحف جوجنهايم أبوظبي بدعم إبداعات الفنانين المعاصرين، كلفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الفنانين، حسام رحمانيان ورامين حائري زاده وركني حائري زاده، لتنفيذ عمل فني تركيبي بعنوان «يوم سعيد آخر 2016-2017»، والذي سيأخذ زوار المعرض في رحلة من الأداء الفني والمسرحي والإبداعي ويرافق هذا العمل صور فوتوغرافية للفنان طارق الغصين، تقدم مقاربات بين الماضي والحاضر والمستقبل في عصرنا.

محمد خليفة المبارك: المعرض يضم أعمالاً ملهمة للجمهور

تعقيباً على افتتاح المعرض، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «يضم معرض «مسارات إبداعية» أعمالاً فنية ملهمة للجمهور، حيث يعمل على تحفيز التطوير المستمر للإلهام والإبداع الفردي والجماعي من خلال تعريف الجمهور على مجموعة جوجنهايم أبوظبي الفنية، وقصصها السردية. ففي هذا المعرض، نشاهد المجموعة الفنية بمحتواها العالمي الواسع، حيث نعرض الطبيعة المترابطة المتأصلة للأعمال الفنية، ونقدم رؤية شاملة عن الفن المعاصر. وبجانب دور هذا المعرض، سيستمر برنامج المشاركة المجتمعية في إنشاء الحوار الفعال بين أبوظبي والعالم، وسيقوم بتعزيز الطابع الثقافي الفريد الخاص بأبوظبي حول المشاهد الحضرية والمعاصرة».