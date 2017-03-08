«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» توقع اتفاقية شراكة مع «دبي الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تزامناً مع عام الخير 2017، اتفاقية تعاون وشراكة مع «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسَّسات المالية الرائدة في الدولة، بهدف تبادل الخبرات المعرفية، وإطلاق مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات المسؤولية المجتمعية. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المؤسَّسة والإمارات الإسلامي، والإسهام بشكلٍ أوسع في نشر المعرفة وترسيخ مكانة اللغة العربية بين فئات المجتمع كافة.

ومن خلال الاتفاقية سيدعم «الإمارات الإسلامي» مبادرة «الحقيبة الذكية»، التي تسعى إلى تعليم اللغة العربية باستخدام أدوات متطورة وتقنيات حديثة. وقد تكفَّلت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عن طريق «قنديل التعليمية» التابعة لها، بنقلها إلى المنطقة العربية. وحول الاتفاقية قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: إنَّ المؤسَّسةَ حريصةٌ على إطلاقِ مبادراتٍ مبتكرة لتطوير ونقل المعرفة، وبناء شراكات فاعلة تدعم وصولها إلى فئات المجتمع كافَّة، مؤكداً أنَّ هذه الشراكات تواكب تطلُّعات المؤسَّسة لتعزيز أواصر التعاون مع الجهات كافة من القطاعين الحكومي والخاص بالدولة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجُّهاتها، وفي ظل إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير.