دبي (الاتحاد)

كرمت أمس كل من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بدبي ومؤسسة الإمارات للآداب الفائزين بجائزة أمناء مكتبات المدارس، الذين بلغ مجموعهم عشرة، وذلك تقديراً لجهودهم في تشجيع الطلاب للقراءة وأفكارهم الخلاقة، التي تسهم في تعزيز مكانة المطالعة في مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأقيم الحفل بفندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي، على هامش فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، حيث حضر الحفل كل من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، ونائب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الإمارات للآداب، وسعيد محمد النابودة، المدير العام بالإنابة لهيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وقدم الجوائز للفائزين كل من عبدالله عبد الرحمن الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والكاتب «كيفن كروسلي - هولند» رئيس جمعية المكتبات المدرسية البريطانية.

وألقى عبدالله الشيباني في بداية الحفل كلمة رسمية قال فيها: «اليوم... يوم مميز، ذلك أننا نلتقي لنعرب عن امتناننا لأفراد، كانوا حتى وقت قريب، جنوداً مجهولين. يعملون بصمت وشغف وتواضع، ليقدموا أفضل ما لديهم لأطفالنا على مقاعد الدراسة، وخارج الغرفة الصفية. وما هذه الجائزة المخصصة لهم، إلا لنضمن أننا لن نستخدم تعبير (الجنود المجهولين) بحقهم بعد اليوم. ولنا في هذا قدوةٌ، تحرص دوماً على الاعتراف بأصحاب الفضل وتكريمهم أينما كانوا، ومهما تواضعت مساهمتهم».

وأضاف: «لا يجادل اثنان بشأن أهمية ثقافة القراءة على التحصيل العلمي للطلاب، وعلى بناء شخصيةٍ إيجابيةٍ متوازنةٍ وفاعلة. لكن قلةً منا تدرك ما يتركه جهد أمناء وأمينات المكتبات على أجيال بكاملها؛ فالمكتبة المدرسية في صورتها المثلى ملاذٌ يلجأ إليه طفل ليغرق بين صفحات كتبها، ويحلقَ في عوالم تغذّي عالَمه ومخيلتَه على حد سواء. وأمين وأمينة المكتبة هم الأمناءُ على تلك الروح المتسامية، ومرشدوها الذين يأخذون بيدها بعطف والتزام، فاتحين أمامها تلك البوابةَ السحريةَ التي عبرناها كلُّنا في يوم من الأيام، ولم نشأ أن نغادرها».