«تأملات في السعادة والإيجابية» على طاولة «طيران الإمارات للآداب 9»

نوف الموسى (دبي)
أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب الـ9، إضافة جلسة جديدة، ستقام بعد غد (10 مارس الجاري)، تناقش كتاب ««تأملات في السعادة والإيجابية» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك ضمن محور السعادة، الذي يتبناه المهرجان كإحدى الرؤى النقاشية الأهم في الحدث السنوي، حيث جاء إعلان سموه عن نشره لكتاب «تأملات في السعادة والإيجابية» عبر «تويتر»، والذي هدف فيه طرح رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والإيجابية، محاولاً سموه الإجابة، عن الكثير من التساؤلات التنموية العميقة، مما تعلمه وخبره في حياته، وبأسلوب قصصي بسيط، ليكون الكتاب قريباً من الشباب، متضمناً دروساً ونماذج وقصصاً قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة.. الإيجابية كمنظور وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة.
المساواة وحقوق المرأة
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حول دور الرجل في حياة المرأة، رأت البشر أنه على مستواها الشخصي، أنها جاءت من بيئة نوعية قليلاً، كان فيها والدها الذي تعتبره الرجل الذي لا يرى الحدود. رغم أنه غير متعلم، إلا أنه يستشف المدى المفتوح للحياة.
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تقود الجلسة النقاشية الجديدة للكتاب غداً معالي عهود خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة، ويشاركها الحوار، الدكتور خليفة السويدي الأستاذ المساعد بجامعة الإمارات، والكاتب الكويتي محمد النغيمش، والإعلامي فهد هيكل.
وقالت إيزابيل أبو الهول، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب «إن كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» يُعد التتويج الحقيقي لشهر القراءة، وأنه ليس من المستغرب أن تكون الطبعة الأولى قد نفدت، وأن طبعات جديدة في الطريق».
وأضافت، «إنه لمن دواعي الفخر أن يتم إطلاق النسخة الإنجليزية من الكتاب في المهرجان يوم الجمعة القادم».