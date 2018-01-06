الكويت (الاتحاد)

شكراً رمز الوفاء

شكراً عنوان الانتماء

شكراً رجل العطاء

شكراً محمد بن زايد

شكراً من هنا.. وهنا.. ومن كل مكان

شكراً من القلب على كل ما قدمه ويقدمه للوطن

هنا في استاد جابر الدولي بالكويت رسمت جماهير الإمارات واحدة من أجمل لوحات الحب والوفاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفاعلت مع المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وبالأمس كانت المباراة النهائية لكأس الخليج العربي بين منتخبنا الوطني وشقيقه العماني مناسبة جديدة عبرت من خلالها الجماهير عن مشاعرها الصادقة للوطن والقيادة، وتزينت مدرجات استاد جابر الدولي بأعلام الوطن، وأجمل اللوحات التي تحمل أجمل رسائل الوفاء والولاء، وشعرنا وكأن المباراة تقام باستاد مدينة زايد، فتلك هي الجماهير دائماً في الموعد تلبي النداء وتساند المنتخب في أهم وأغلى المناسبات الرياضية.