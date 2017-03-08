«بينس».. والتوازن الصعب

يتحدد دور ونفوذ نائب الرئيس في أي إدارة، وهو أمر ليس منصوصاً عليه في أي قانون، وفقاً لثلاثة أمور: علاقته المباشرة بالرئيس وبنائه لمحفظة شخصية من القضايا وفعالية فريقه. وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، نجد أن نائب الرئيس «مايك بينس» يحقق نجاحاً بهدوء على جميع الجبهات الثلاث. وداخل إدارة تتميز بوجود العديد من مراكز السلطة، يجب أن يتنقل «بينس» بين السياسات الداخلية المعقدة أثناء خدمته لرئيس لديه رؤية غير تقليدية للسياسة الخارجية ودور الولايات المتحدة في العالم. ويحرص «بينس»، وهو صقر تقليدي متأثر بشدة بعقيدته المسيحية، على تبني موقف يتناسب مع أجندة الرئيس مع احترام صلاحيات غيره من كبار المساعدين في البيت الأبيض الذين يريدون أيضاً لعب أدوار كبيرة في السياسة الخارجية، بحسب ما ذكر مسؤولون ومشرعون وخبراء في البيت الأبيض.
بيد أن تأثير «بينس» المتنامي على السياسة الخارجية يتضح بشكل متزايد. فقد تم إيفاد نائب الرئيس إلى أوروبا الشهر الماضي لطمأنة الحلفاء أن الولايات المتحدة ستحافظ على التزاماتها مع تحالفات مثل «الناتو»، على الرغم من دعوات الرئيس دونالد ترامب للأوروبيين بزيادة إنفاقهم على الدفاع المشترك. وخلال زيارة رئيس الوزراء الياباني «شينزو آبي» مؤخراً، أعلن ترامب أن «بينس» ونظيره الياباني سيقودان حواراً جديداً حول التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة واليابان.
«يبدو أن نائب الرئيس يعتمد على خبرته في الشؤون الخارجية، ويجد ضالته في هذه الساحة» بحسب ما قال «مايكل ماكول»، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب بالكونجرس الأميركي، وهو «جمهوري» من ولاية تكساس، وخدم مع «بينس» في الكونجرس. واستطرد «فهو يتعامل بثبات ولديه رأي سديد في السياسة الخارجية للإدارة. وهو أيضاً يعتمد على فريقه».
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ومن ناحية أخرى، فإن فريق «بينس» للأمن القومي هو في مكانه الصحيح. وبعد أيام من حفل التنصيب، أعلن «بينس» أنه عين «أندريا طومسون» في منصب مستشارته للأمن القومي. و«طومسون» هي ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية ولديها خبرة ممتدة في مناطق القتال. وعلاوة على ذلك، فقد عملت في لجان مجلس النواب للأمن الداخلي والشؤون الخارجية. وفي الآونة الأخيرة، عملت طومسون لدى شركة يديرها الجنرال المتقاعد «ستانلي ماكريستال». يقول ماكول: «لن أقول إن هناك ميلاً أيديولوجيا لها، فهي تتمتع بالمهنية والقيادة في عالم الاستخبارات».
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إنها عملية توازن صعبة، ولكن إذا استطاع «بينس» أن يحافظ على ثقة الرئيس، وأن ينأى بنفسه عن السياسة الداخلية، فإنه سيتمكن من زيادة تأثيره على السياسة الخارجية داخل البيت الأبيض وعلى الساحة الدولية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»