تجارة أبوظبي من الطائرات وسفن الفضاء تقفز 52.4 % إلى 12.8 مليار درهم

أبوظبي (وام)

ارتفع إجمالي قيمة تجارة إمارة أبوظبي من الطائرات وسفن الفضاء وأجزائها إلى 12.8 مليار درهم خلال العام 2016 بنمو 52.4%، مقارنة مع العام 2015 الذي وصلت فيه 8.4 مليار درهم.

ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، فإن قيمة تجارة الطائرات وسفن الفضاء وأجزائها شكلت نحو 7.5% من إجمالي تجارة السلع غير النفطية للإمارة المسجلة خلال العام 2016.

وأظهرت الإحصائيات، أن قيمة المعاد تصديره من الطائرات وسفن الفضاء وأجزائها بلغ العام الماضي نحو 1.8 مليار درهم بنمو نسبته 102%، مقارنة مع العام 2015.

وبلغت قيمة الصادرات من هذا النوع من التجارة 9.5 مليون درهم نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 16.5 مليون درهم في الشهر ذاته من العام 2015.

أما على صعيد الواردات، فقد بلغت قيمة الطائرات وسفن الفضاء وأجزائها 11.027 مليار درهم خلال العام 2016، مقابل 7.53 مليار درهم في العام الأسبق.

وتشكل قيمة الواردات من هذه التجارة نحو 9.4% من إجمالي واردات إمارة أبوظبي خلال العام 2016 والتي بلغت 117.7 مليار درهم.

وتقتصر الإحصائيات الخاصة بهذه التجارة على السلع غير النفطية التي دخلت من المنافذ البرية والبحرية والجوية في أبوظبي أو خرجت منها خلال العام 2016، ما يعني أن قيمة هذه السلع لا تمثل كل تجارة أبوظبي غير النفطية مع العالم الخارجي؛ إذ إن هناك جانباً من تجارة الإمارة الخارجية تتم عبر منافذ الإمارات الأخرى ولا يتم رصدها من قبل إدارة الجمارك.