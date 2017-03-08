خـط أنابيب البحـرين يكتمل مطـلع 2018

المنامة (وام)

قال الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، إن مشروع إنشاء خط أنابيب النفط الجديد بين البحرين والمملكة العربية السعودية سيكتمل مطلع العام المقبل 2018.

ونقلت وكالة أنباء البحرين «بنا» عن وزير النفط، في تصريح له أمس خلال افتتاح المعرض الـ 20 للنفط والغاز في الشرق الأوسط «ميوس 2017»، أن الانتهاء من مشروع توسعة شركة غاز البحرين الوطنية «بناغاز» سيتم خلال عام ونصف العام، فيما يشمل إنشاء مصنع جديد للغاز بتكلفة 355 مليون دولار.

وأشار إلى أن تكلفة مشروع خط الأنابيب أصبحت أقل من المتوقع، بفضل انخفاض أسعار الحديد وتنافسية المواد الداخلة في صناعة الأنابيب، مؤكداً عدم وجود تغيير في مسار الخط.

وأضاف أن كل الأمور ماضية حسب الخطة الموضوعة بالنسبة لمشروع أنبوب النفط، مشيراً إلى استمرار العمل فيه حالياً، ولا يوجد تغيير على المسار». وبشأن جديد معرض «ميوس 2017»، أكد الوزير أن عمر المعرض الممتد لحوالي أربعة عقود من الزمن يجسد أهميته البالغة في رفد صناعة النفط والغاز بالخبرات والتقنيات الحديثة وتحوله إلى منصة لكبريات الشركات العاملة في النفط والغاز، خاصة على مستوى الشركات الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يذكر أن المعرض يستمر ثلاثة أيام لمنتجات وخدمات النفط والغاز، بمشاركة أكثر من 200 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم، ويغطي جميع مجالات صناعة النفط والغاز. وتضم قائمة العارضين الأساسيين شركات النفط والغاز الوطنية لمجلس التعاون الخليجي التي تشارك جنباً إلى جنب مع الشركات العملاقة الدولية وعمالقة صناعة الخدمات والموردين المتخصصين المستقلين والموزعين من مختلف أنحاء العالم.