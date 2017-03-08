الجنيه المصري يهبط سريعاً أمام الدولار

القاهرة (رويترز)

تسارعت وتيرة نزول الجنيه المصري أمام الدولار بشدة أمس، لتصل خسائره في أقل من أسبوع إلى نحو عشرة في المئة وسط إقبال من الأفراد على سحب الدولار من حساباتهم المصرفية.

وعزا اقتصاديون ومصرفيون الهبوط إلى ترقب المستثمرين لرفع سعر الفائدة الأميركية، إضافة إلى اقتراب شهر رمضان، وزيادة عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة. وكان الجنيه قد هوى بشكلٍ حادٍ بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر ليصل إلى نحو 19 جنيهاً قبل أن يبدأ في أواخر يناير الماضي في استعادة بعض عافيته، ليسجل في معاملات الأربعاء الماضي نحو 15.73 جنيه للدولار في بعض البنوك.

ولكنه بدأ هذا الأسبوع في التراجع بوتيرة سريعة، ليسجل 17.25 جنيه للدولار بحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش أمس، في البنوك الحكومية، بانخفاض نحو عشرة في المئة في أقل من أسبوع، وأكثر من ثلاثة في المئة عن مستواه أمس الأول.

وقال هاني جنينة، من بلتون المالية: «مخزونات بعض الشركات بدأت في النفاد؛ ولذا الطلب بدأ يتزايد، بجانب اقتراب رمضان. لكن هذه ليست الأسباب الوحيدة. لا تنسَ توقعات رفع الفائدة الأميركية، وتسببها في نزول جميع العملات مقابل الدولار». ويحل شهر رمضان في أواخر مايو المقبل، وعادة ما يشتري المصريون كميات كبيرة من المواد الغذائية المتنوعة، وسلعاً أخرى خلال الشهر.

وانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار يزيد من شهية وجاذبية الأسهم المصرية في عيون العرب والأجانب، وهو ما ظهر جلياً خلال معاملات اليومين الماضيين في استئناف السوق لمسارها الصاعد من جديد بعد سلسلة من التراجعات بفعل ارتفاع الجنيه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وبحلول الساعة 0825 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيس لبورصة مصر 0.70 % ليصل إلى 12711 نقطة. وقال مصرفيان لـ«رويترز»، إن هناك إقبالاً واضحاً من العملاء على سحب الدولار من حساباتهم.

وقال متعامل في السوق الموازية: «هناك حالة من الترقب في السوق حالياً بعد القفزة الكبيرة، أمس، من جانب البنوك في الأسعار. نعرض الشراء بأسعار بين 17.45 و17.65 جنيه ونختبر البيع بين 18.30 و18.50 جنيه».

وقال جنينة، إن «ما يحدث من البنك المركزي بعدم التدخل حتى الآن في السوق، يؤكد مدى الحرفية التي يتم التعامل بها مع سعر الصرف، ويؤكد للأجانب أن ما حدث لدينا تعويم حقيقي للعملة وليس مصطنعاً».