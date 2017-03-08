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700 ألف برميل يومياً لتوليد الكهرباء

السعودية.. خفض استهلاك «الخام» يدعم الصادرات وطرح «أرامكو»
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

دبي (رويترز)

قالت مصادر في قطاع النفط، إن من المرجح أن تخفض السعودية كميات النفط الخام التي تستهلكها في تشغيل محطات توليد الكهرباء هذا الصيف، مع تحركها لرفع الأسعار المحلية للطاقة، واستخدام مزيد من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.

ويعني خفض استهلاك الخام داخل المملكة أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ربما لن يحتاج إلى زيادة إنتاجه إلى المستوى القياسي المرتفع الذي بلغ 10.67 مليون برميل يومياً في يوليو من العام الماضي، حتى إذا قررت منظمة أوبك ومنتجون آخرون إنهاء خفض الإنتاج في يونيو المقبل.

وربما يعزز ذلك أيضاً من جاذبية الطرح العام الأولي لبيع حصة قدرها خمسة في المئة من أسهم «أرامكو» السعودية في أعين المستثمرين؛ لأن شركة الطاقة الحكومية العملاقة سيكون لديها المزيد من النفط لتصديره إذا احتاجت ويمكنها أيضا بيع الوقود بأسعار أعلى في السوق المحلية.

وقال مصدر نفطي في المملكة «نستخدم الآن المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي، ومع الإصلاحات في أسعار الكهرباء سينخفض استهلاك الخام. سترى هذا الصيف استهلاك الخام بكميات أقل».

وتهدف الإصلاحات التي تنفذها المملكة في قطاع الطاقة إلى كبح الهدر الذي يهدد بتقليص كميات النفط المتاحة للتصدير. وبفضل الدعم الحكومي للطاقة، ظلت أسعار الكهرباء والوقود لفترة طويلة أقل بكثير من التكلفة، مما يستنزف ميزانية الدولة، ويقلص الحافز أمام المستهلكين لشراء سيارات أصغر حجماً أو إطفاء أجهزة تكييف الهواء حتى وهم خارج المنزل. ... المزيد
     
 

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