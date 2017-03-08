السعودية.. خفض استهلاك «الخام» يدعم الصادرات وطرح «أرامكو»

دبي (رويترز)

قالت مصادر في قطاع النفط، إن من المرجح أن تخفض السعودية كميات النفط الخام التي تستهلكها في تشغيل محطات توليد الكهرباء هذا الصيف، مع تحركها لرفع الأسعار المحلية للطاقة، واستخدام مزيد من الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء.

ويعني خفض استهلاك الخام داخل المملكة أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ربما لن يحتاج إلى زيادة إنتاجه إلى المستوى القياسي المرتفع الذي بلغ 10.67 مليون برميل يومياً في يوليو من العام الماضي، حتى إذا قررت منظمة أوبك ومنتجون آخرون إنهاء خفض الإنتاج في يونيو المقبل.

وربما يعزز ذلك أيضاً من جاذبية الطرح العام الأولي لبيع حصة قدرها خمسة في المئة من أسهم «أرامكو» السعودية في أعين المستثمرين؛ لأن شركة الطاقة الحكومية العملاقة سيكون لديها المزيد من النفط لتصديره إذا احتاجت ويمكنها أيضا بيع الوقود بأسعار أعلى في السوق المحلية.

وقال مصدر نفطي في المملكة «نستخدم الآن المزيد والمزيد من الغاز الطبيعي، ومع الإصلاحات في أسعار الكهرباء سينخفض استهلاك الخام. سترى هذا الصيف استهلاك الخام بكميات أقل».