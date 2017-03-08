سياسة الهجرة وارتفاع الدولار يبعدان السياح عن الولايات المتحدة

نيويورك (أ ف ب)

ربما تتسبب الهجرة الأميركية التي يعتمدها الرئيس دونالد ترامب في تخلي بعض السياح عن مشاريع عطل في الولايات المتحدة، لكن تراجع عدد السياح مرده أيضاً ارتفاع الدولار، وسيكون محدوداً، حسب محللين.

وهز إصدار مرسوم ترامب للهجرة في 27 يناير الماضي، لبضع ساعات السياحة العالمية. وكان للمرسوم تأثير في الدول الإسلامية السبع المستهدفة بالطبع وخارجها أيضاً. وشهد مشغل الرحلات على الإنترنت «كاياك» مثلا في 28 يناير 2017، تراجعاً بنسبة 23 ٪ في عدد عمليات البحث عن رحلات من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الذي أعقب توقيع المرسوم تراجعت عمليات الحجوزات إلى الولايات المتحدة بنسبة 6.5 ٪ في المستوى العالمي، حسب مكتب «فوروورد كيز» المتخصص. وحسب استطلاع لموقع مقارنة الرحلات «تشيب فلايتس»، فإن 29 ٪ من البريطانيين، وهم أكثر زوار الولايات المتحدة قبل الكنديين والمكسيكيين، أعربوا في أواسط فبراير عن ميل أقل لزيارة الولايات المتحدة بالمقارنة مع الفترة قبل تنصيب ترامب.

لكن ردود الفعل كانت أقل قلقاً بعد توقيع مرسوم ثانٍ من ترامب لتعويض مرسومه الأول الذي عطله القضاء، بدت ردود الفعل أقل قلقا. وشهدت حجوزات البريطانيين لصيف 2017 تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، حسب جمعية وكلاء السفر البريطانية لكن «هذا أمر يحدث دائماً عندما يتراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار»، وفق المتحدث باسم الجمعية.