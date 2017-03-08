«إي. دي. إس سيكيوريتيز»: تطبيق خطة ترامب الاقتصادية يبني التوافق مع «الفيدرالي» الأميركي

أبوظبي (الاتحاد)

أشار تقرير صادر عن مكتب الدراسات الاستراتيجية في شركة «إي. دي. إس سيكيوريتيز» إلى أن «الفيدرالي» الأميركي ألمح، من خلال خطاب رئيسة الفيدرالي جانيت يلين الأخير، إلى توافقه مع سياسة ترامب الاقتصادية التي تتمثل في سبعة محاور رئيسة، وهي تخفيض الضرائب وإنفاق تريليون دولار على البنية التحتية وزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الأجنبية وإلغاء أوباما كير وتخفيف القيود على القوانين المالية والحد من الهجرة غير الشرعية وبناء جدار عازل مع المكسيك.

وأضاف التقرير أن في حال اكتملت هذه العناصر وتم تطبيقها بشكل متكامل، سيكون من الضروري، حسب متطلبات هذا البرنامج، أن يكون الدولار الأميركي في مستويات منخفضة، وهنا يمكن أن يكون التوافق مع الفيدرالي بهذا الخصوص، ولكنه يختلف مع ترامب بالنسبة لتخفيف القيود على القوانين المالية وتحديداً قانون دود فرانك.

ولفت التقرير إلى أ وجود حاجة إلى المزيد من التفاصيل حول خطط ترامب التي تحتاج للمزيد من الوقت كي تكتمل صورتها وفعاليتها على أرض الواقع، وحول انسجام هذه الخطط مع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي الذي أيضاً تنتظره الأسواق لتوضيح سياسته في المستقبل القريب.

وأوضح التقرير أن اليورو لا يزال يتأثر بتطورات الانتخابات الفرنسية، وعدم الوضوح الذي يسود دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، خاصة عند أي تطور لافت في استطلاعات الرأي في الانتخابات الألمانية المقبلة أو مع ارتفاع حظوظ مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف التي تدعو إلى الاستقلالية والانفصال عن الاتحاد الأوروبي وتداعيات خروج بريطانيا.