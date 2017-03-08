«إحصاء أبوظبي»: ‬2.1% ‬تضخماً ‬في ‬فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي نحو 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ ‬معدّل ‬التغير ‬في ‬أسعار ‬المستهلك ‬2.1% ‬خلال فبراير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. ‬كما ‬أشار ‬المركز ‬إلى ‬أن ‬الرقم ‬القياسي ‬لأسعار ‬المستهلك ‬ارتفع ‬بنسبة ‬0.1% ‬خلال فبراير ‬2017 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬لشهر ‬يناير ‬2017.

كما أوضح المركز أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت بنسبة 73.4% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق، وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.3%. وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 20.1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.9%. وانخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 9.9% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وقد حققت هذه المجموعة مساهمة مقدارها 23.4% في تخفيض معدل الارتفاع. ومن جانب آخر، أشار المركز إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.2% ‬خلال ‬الشهرين ‬الأولين ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬في ‬شريحة ‬الرفاه «‬المتوسطة» ‬بنسبة ‬2.5% ‬وشريحة ‬الرفاه «‬العليا» ‬بنسبة ‬1.6%.

وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.4%، ‬كما ‬أثّر ‬في ‬أسعار ‬المستهلك ‬لشريحة ‬الأسر ‬غير ‬المواطنة ‬فارتفعت ‬بنسبة ‬1.7%، ‬بينما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬للأسر ‬الجماعية ‬بنسبة ‬1.3%.

وساهم إقليم أبوظبي بنسبة 54.6% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬في ‬معدلات ‬الأسعار ‬في الإمارة الذي ‬بلغت ‬نسبته ‬2.0% ‬خلال ‬الشهرين ‬الأولين ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها، ‬كما ‬ساهم ‬إقليم ‬العين ‬بنسبة ‬39.7% ‬وإقليم ‬المنطقة ‬الغربية ‬بنسبة ‬5.6% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع.