«إحصاء أبوظبي»: ‬2.1% ‬تضخماً ‬في ‬فبراير

أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدّل التضخم في أسعار المستهلك في أبوظبي نحو 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ معدّل التغير في أسعار المستهلك 2.1% خلال فبراير 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016. كما أشار المركز إلى أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.1% خلال فبراير 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر يناير 2017.
كما أوضح المركز أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» هي أعلى مجموعة ساهمت في الارتفاع الذي حدث خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت بنسبة 73.4% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق، وقد جاءت هذه المساهمة نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.3%. وساهمت مجموعة «النقل» بنسبة 20.1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.9%. وانخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 9.9% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وقد حققت هذه المجموعة مساهمة مقدارها 23.4% في تخفيض معدل الارتفاع. ومن جانب آخر، أشار المركز إلى ارتفاع معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2.2% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.5% وشريحة الرفاه «العليا» بنسبة 1.6%.
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وساهم إقليم أبوظبي بنسبة 54.6% من مجمل الارتفاع في معدلات الأسعار في الإمارة الذي بلغت نسبته 2.0% خلال الشهرين الأولين من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها، كما ساهم إقليم العين بنسبة 39.7% وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 5.6% من مجمل الارتفاع.