«عمومية تبريد» تقر توزيع 6.5٪ نقداً

أبوظبي(الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توزيع أرباح نقدية بنسبة 6.5٪ نقداً، وبقيمة 6.5 فلس للسهم الواحد عن العام 2016، تمثلت بزيادة قدرها 8% مقارنة بالأرباح النقدية الموزعة للعام 2015، وذلك نتيجةً للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة العام الماضي.

وتمت المصادقة على قرار توزيع الأرباح النقدية من قبل المساهمين في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الإدارة خالد عبدالله القبيسي، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المساهمين وفريق الإدارة العليا للشركة.

وقال القبيسي: «بوصفها شركة مرافق مستقرة، ذات رأسمال متين وتحقق نتائج مالية قوية، نحن ملتزمون مواصلة تقديم عوائد مجدية لمساهمينا.

وتعتبر زيادة الأرباح النقدية للسهم عن العام 2016 دليلاً على الأداء القوي الذي حققته شركة تبريد والنمو المستمر الذي تشهده عاماً بعد آخر».

وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي، للشركة «تعدُّ تبريد الشريك الأمثل لدى المطورين لتوفير خدمات التبريد لأبرز مشاريع البنية التحتية.

ومن خلال المكانة التي نحتلها، تمكنّا في عام 2016 من التعاقد على مشاريع جديدة وتجاوزنا المليون طن تبريد من التوصيلات، في حين سنواصل في السنوات المقبلة تركيز جهودنا على توفير خدمات تبريد موثوقة وذات كفاءة عالية لعملائنا الحاليين، فضلاً عن اغتنام فرص النمو المتاحة في المنطقة».