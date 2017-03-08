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ضعف التداولات يدفع المؤشرات لاختبار نقاط دعم نفسية

توزيعات «إعمار» تخالف توقعات المستثمرين والأسواق المحلية
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

أثارت التوزيعات المقترحة لشركة إعمار العقارية البالغة 15%، حفيظة المستثمرين في الشركة والأسهم المحلية أمس، وشهدت الشركة عمليات بيع قادت معها مؤشرات الأسواق المالية إلى التراجع، وسط حالة من الحذر والترقب أسفرت عن تراجع مستوى السيولة وقادت المؤشرات إلى كسر نقاط دعم نفسية مهمة.

وسجلت الأسهم المحلية في نهاية جلسة أمس، تداولات بقيمة إجمالية لم تتجاوز الـ 640 مليون درهم، موزعة على 407 ملايين درهم في سوق دبي المالي، و233 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 310 ملايين سهم بعد تنفيذ 6044 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق أبوظبي مع نهاية الجلسة بنحو 0.28% ليغلق عند مستوى 4591 نقطة، خاسراً 12 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 82 مليون سهم، بقيمة 233 مليون درهم، عبر إبرام 1825 صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 3502 نقطة، فاقداً 54 نقطة عن الإغلاق السابق، مسجلاً تراجعاً بواقع 1.53%، بتعاملات بلغت 228 مليون سهم، بقيمة 407 ملايين درهم، نفذت من خلال 4219 صفقة.

وقال وليد الخطيب، المدير الشريك في شركة «جلوبل» للأسهم والسندات، إن تعاملات الأسواق المالية المحلية اتسمت بحالة من الهدوء الحذر من جانب المستثمرين الأفراد والمحافظ والصناديق المالية، مما أثر بالسلب على مستوى السيولة وأحجام التداولات، مؤكداً أن الكل في انتظار الحلول الجذرية للمشاكل التي تعرض لها عدد من الشركات، خصوصاً فيما يتعلق بالنتائج المالية السنوية المسجلة وتراجع مستوى التوزيعات النقدية على المساهمين. ... المزيد
     
 

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