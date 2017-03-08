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ألغت الأسهم المعاد شراؤها

«عمومية» «أبوظبي التجاري» تقر توزيع 40 % نقداً
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 مارس 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري في اجتماعها السنوي أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بنسبة 40% من رأس المال.

وأقرت «عمومية» البنك الميزانية وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية لعام 2016، كما وافقت على تعديل النظام الأساسي للبنك بعد الغاء 397.36 مليون سهم من اسهم البنك التي تم اعادة شرائها ضمن برنامج اعادة شراء الأسهم، وأصبح رأس مال البنك المصدر بعد الإلغاء، هو 5.198 مليار سهم.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك على إعادة تعيين ممثلي مجلس أبوظبي للاستثمار في مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا الاجتماع، وهم عيسى محمد السويدي وخالد ديماس السويدي وفيصل سهيل الظاهري.

ووفقاً لقرارات الجمعية العمومية سيتم دفع او توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2017/‏‏‏03/‏‏‏19، وآخر يوم للمشاركة هو 2017/‏‏‏03/‏‏‏15.

وقال عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة: إن البنك حقق نتائج متميزة على الرغم من التحديات الناتجة عن تداعيات الأسعار المنخفضة للنفط، والذي أدى إلى تراجع في الربحية، إلا أن أداء البنك في العام 2016 أثمر عن نتائج جيدة على صعيد جميع مؤشرات الأداء الرئيسة الأخرى، وقد ارتفع الدخل من العمليات ليصل إلى 8.495 مليار درهم بزيادة، وقدرها 3% عن العام 2015. ... المزيد
     
 

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