«عمومية» «أبوظبي التجاري» تقر توزيع 40 % نقداً

يوسف البستنجي (أبوظبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي التجاري في اجتماعها السنوي أمس، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016 بنسبة 40% من رأس المال.

وأقرت «عمومية» البنك الميزانية وبيان حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية لعام 2016، كما وافقت على تعديل النظام الأساسي للبنك بعد الغاء 397.36 مليون سهم من اسهم البنك التي تم اعادة شرائها ضمن برنامج اعادة شراء الأسهم، وأصبح رأس مال البنك المصدر بعد الإلغاء، هو 5.198 مليار سهم.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك على إعادة تعيين ممثلي مجلس أبوظبي للاستثمار في مجلس إدارة البنك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ هذا الاجتماع، وهم عيسى محمد السويدي وخالد ديماس السويدي وفيصل سهيل الظاهري.

ووفقاً لقرارات الجمعية العمومية سيتم دفع او توزيع الأرباح على المساهمين المسجلين لدى سوق ابوظبي للأوراق المالية بتاريخ 2017/‏‏‏03/‏‏‏19، وآخر يوم للمشاركة هو 2017/‏‏‏03/‏‏‏15.