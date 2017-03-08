«أبوظبي العالمي» يطرح 11 مشروعاً مبتكراً في خدمات التكنولوجيا المالية

يوسف البستنجي(أبوظبي)

عرض أمس، خلال ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية ،11 مشروعا وفكرة مبتكرة جديدة من الشركات المسجلة في المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي المالي العالمي.

وأكد أحمد الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أن السوق أصبح اليوم جزءاً مهماً وفاعلاً ضمن نظام الابتكار العالمي، في قطاع التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة والعالم.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش انعقاد «ملتقى الابتكار في التكنولوجيا المالية» في مقر السوق في العاصمة أبوظبي أمس، «نسعى لأن يكون لأبوظبي بصمة خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية في العالم».

وأضاف: إن البيئة الحاضنة التي يوفرها سوق أبوظبي العالمي، من حيث التشريعات التي تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، والأنظمة المعمول بها في السوق، والبنية التحتية العصرية، جميعها عوامل يوظفها السوق بهدف تعزيز مركز أبوظبي على خريطة الابتكارات المالية العالمية.