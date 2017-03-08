«الدراسات المصرفية» ينظم ورشة عمل في مجال إعداد التقارير المالية

دبي(الاتحاد)

نظّم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ورشة عمل تفاعلية تخصصية حضرها أكثر من 60 من المصرفيين والمسؤولين الماليين لمناقشة الاستراتيجيات التي تعمل البنوك في دولة الإمارات على تطبيقها، وذلك في إطار الاستعدادات العملية لتلبية متطلبات المعيار الدولي الجديد (IFRS 9 ) الذي ينظّم آليات إعداد التقارير المالية.

وتضمنت الورشة، التي حضرها ممثلون وخبراء من مؤسسات مالية محلية وعالمية بارزة، مثل برايس ووترهاوس كوبرز وكي بي إم جي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الفجيرة الوطني، ست محاضرات على مدى يوم كامل، تناولت مواضيع مهمة، من بينها الاختلافات بين المعيارين (IAS 39 ) و(IFRS 9 )، والتغلّب على أية تحديات أو تأثيرات قد يسببها تطبيق المعيار الجديد على سير العمل.

كما ناقش الحضور دور الجهات التنظيمية ومدى فعالية المعيار الجديد كعامل مساعد في تجنب تكرار الأزمة المالية العالمية.

وقال جمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالي: «يشكّل IFRS 9 أحدث معيار دولي لإعداد التقارير المالية.