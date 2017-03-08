أبوظبي (الاتحاد)
شارك بنك الاتحاد الوطني كممول رئيس في قرض مشترك تم منحه لشركة باز لتأجير الطائرات، وذلك لشراء طائرتين من طراز إيرباص إيه 380 لطيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب ما أعلن البنك أمس.
ويمثل القرض المشترك إلى جانب تسهيل مستندي مدته 7 سنوات مقدم من البنك، جزءاً من حزمة تسهيلات متكاملة مقدمة إلى الاتحاد للطيران لبيع وإعادة تأجير طائرتي إيرباص إيه 380، بتنسيق من بنك «ناتكسيس» الفرنسي.
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ويتطلع البنك إلى العمل مجدداً في المستقبل مع شركة الاتحاد للطيران ليساهم في توسعها دولياً لتعزيز مساعي دولة الإمارات العربية في أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران».
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والبنك مملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي، و%10 لحكومة دبي.