أبوظبي (الاتحاد)

شارك بنك الاتحاد الوطني كممول رئيس في قرض مشترك تم منحه لشركة باز لتأجير الطائرات، وذلك لشراء طائرتين من طراز إيرباص إيه 380 لطيران الاتحاد الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حسب ما أعلن البنك أمس.

ويمثل القرض المشترك إلى جانب تسهيل مستندي مدته 7 سنوات مقدم من البنك، جزءاً من حزمة تسهيلات متكاملة مقدمة إلى الاتحاد للطيران لبيع وإعادة تأجير طائرتي إيرباص إيه 380، بتنسيق من بنك «ناتكسيس» الفرنسي.

وقال هاني يوسف نائب رئيس تنفيذي الشركات والأعمال التجارية لبنك الاتحاد الوطني، «إن هذا التمويل المقدم إلى شركة باز لتأجير الطائرات هو تأكيد للعلاقة القوية بيننا وبين الاتحاد للطيران، حيث يعد هذا أول تمويل مباشر للطائرات بيننا وبين الشركة، كما تستمد صفقة التمويل أهميتها من كونها الأولى من نوعها في مجال تمويل قطاع الطيران في سوق أبوظبي العالمي، لا سيما إن باز هي أول شركة لتمويل الطائرات تسجل في سوق أبوظبي العالمي.

ويتطلع البنك إلى العمل مجدداً في المستقبل مع شركة الاتحاد للطيران ليساهم في توسعها دولياً لتعزيز مساعي دولة الإمارات العربية في أن تصبح مركزاً عالمياً للطيران».

وقال ريكي ثريون، مدير الخزينة لمجموعة الاتحاد للطيران: «إن هذه المساهمة تؤكد دعم البنك المستمر للشركة وتوطد العلاقة المشتركة بين بين الذطرفين»يشار إلى أن بنك الاتحاد الوطني الذي تم تأسيسه في العام 1982، يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية، أهمها تمويل المقاولين.

والبنك مملوك بنسبة 50% لحكومة أبوظبي، و%10 لحكومة دبي.