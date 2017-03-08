أبوظبي (وام)

أعلنت كل من شركة الظاهرة القابضة وشركة «باي وا» الألمانية عن تأسيس شركة زراعية جديدة تحمل اسم «الظاهرة باي وا» بقيمة 30 مليون يورو. وتعمل الشركة الجديدة التي سيكون مقرها أبوظبي، في مجال إنتاج الخضراوات ذات الجودة الفاخرة مثل الطماطم باستخدام أحدث تقنيات البيوت الزجاجية، إضافة إلى تسويق المنتجات في إمارات الدولة، وكذلك في الأسواق الإقليمية التي تشهد طلباً على هذه المنتجات .

وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة شرائية مرتفعة لمنتجات الخضراوات والفواكه من المحاصيل الإقليمية والمستدامة، وتتميز أسواقها بطلب كبير على أجود الأصناف .

وقال خديم عبد الله الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة: «تمثل الشركة جزءاً من استراتيجية الأمن الغذائي التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة ويُسهم في تعزيز مبادراتنا في هذا المجال الحيوي». أضاف الدرعي:«نرى في «الظاهرة باي وا» إمكانات ضخمة للنمو في المنطقة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون يتمتع بمقومات النجاح في هذا القطاع الذي يواصل تطوره ونموه على نحو مطرد».

من جانبه قال كلاوس جوزيف لوتز، الرئيس التنفيذي لشركة «باي وا»: من خلال شبكتنا التجارية نرى في دولة الإمارات سوقاً مربحاً للغاية مع إمكانات كبيرة للنمو، وعلى المستوى العالمي فإننا نشهد اهتماماً متزايداً بتقريب المسافة بين المزارعين والمستهلكين، وينعكس هذا الاهتمام في آلية صنع القرار في شركتنا».

وبموجب هذه الشراكة سيتم إنشاء البيوت الزجاجية بخاصية التحكم بدرجة الحرارة على موقع بمساحة 15 هكتاراً، وفي الفترة الأولى سيُنتج المشروع نحو خمسة آلاف طن من الطماطم ذات الجودة العالية سنوياً ليتم تسويقها عبر منافذ البيع بالتجزئة في الأسواق المحلية.

وسيمكن إنتاج الخضراوات ضمن البيوت الزجاجية بخاصية التحكم بدرجة الحرارة طيلة أشهر السنة، كما سيتم استخدام تكنولوجيات متقدمة لترشيد استهلاك المياه، حيث ستوفر 60% من المياه المستخدمة للري، مقارنة بالبيوت الزجاجية التقليدية. يذكر أن الظاهرة القابضة استثمرت مبالغ كبيرة في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق الحبوب، ولديها حصة في كوهينور فودز وهي شركة رائدة في إنتاج الأرز في الهند، وشركة تابعة مملوكة بالكامل في باكستان.