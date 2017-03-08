أبوظبي (وام)
أعلنت كل من شركة الظاهرة القابضة وشركة «باي وا» الألمانية عن تأسيس شركة زراعية جديدة تحمل اسم «الظاهرة باي وا» بقيمة 30 مليون يورو. وتعمل الشركة الجديدة التي سيكون مقرها أبوظبي، في مجال إنتاج الخضراوات ذات الجودة الفاخرة مثل الطماطم باستخدام أحدث تقنيات البيوت الزجاجية، إضافة إلى تسويق المنتجات في إمارات الدولة، وكذلك في الأسواق الإقليمية التي تشهد طلباً على هذه المنتجات .
وتتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بقوة شرائية مرتفعة لمنتجات الخضراوات والفواكه من المحاصيل الإقليمية والمستدامة، وتتميز أسواقها بطلب كبير على أجود الأصناف .
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من جانبه قال كلاوس جوزيف لوتز، الرئيس التنفيذي لشركة «باي وا»: من خلال شبكتنا التجارية نرى في دولة الإمارات سوقاً مربحاً للغاية مع إمكانات كبيرة للنمو، وعلى المستوى العالمي فإننا نشهد اهتماماً متزايداً بتقريب المسافة بين المزارعين والمستهلكين، وينعكس هذا الاهتمام في آلية صنع القرار في شركتنا».
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وسيمكن إنتاج الخضراوات ضمن البيوت الزجاجية بخاصية التحكم بدرجة الحرارة طيلة أشهر السنة، كما سيتم استخدام تكنولوجيات متقدمة لترشيد استهلاك المياه، حيث ستوفر 60% من المياه المستخدمة للري، مقارنة بالبيوت الزجاجية التقليدية. يذكر أن الظاهرة القابضة استثمرت مبالغ كبيرة في مجال إنتاج وتعبئة وتسويق الحبوب، ولديها حصة في كوهينور فودز وهي شركة رائدة في إنتاج الأرز في الهند، وشركة تابعة مملوكة بالكامل في باكستان.