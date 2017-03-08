32.5 مليار درهم حجم أسواق التجهيزات والتصميمات الداخلية في المنطقة

فهد الأميري (دبي)

قدرت دراسة حديثة أطلقت خلال افتتاح معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب في نسخته الثانية عشرة قيمة أسواق مقاولات التصميمات الداخلية وأعمال التجهيزات في المنطقة، بنحو 32.5 مليار درهم. ويشهد المعرض الذي افتتحه سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أمس مشاركة هي الأكبر في تاريخه سواء للعارضين أو الزائرين أو مساحة المعرض، وبلغت أكثر من 300 عارض يمثلون أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال داود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة «الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات» المنظمة للمعرض إن الإقبال الذي يشهده في يومه الأول يبشر بتجاوز العدد المتوقع للزوار في أيامه الثلاثة أكثر من 10000 زائر. وأكد مشاركون في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش المعرض أن السوق الإماراتية أظهرت تماسكا حقيقيا وطلبا مرتفعا خلال الفترة الماضية على الرغم من تأثر أسواق المنطقة بالأحداث السياسية والوضع الاقتصادي العالمي.

وقال عمر حسني، وكيل شركة «جرمان تك مشينري»، التي تمثل مجموعة شركات ألمانية متخصصة في كل ما يتعلق بصناعة الأثاث في منطقة الشرق الأوسط: إن السوق متذبذبة في المنطقة، لكن الإمارات باتت الأفضل بالنسبة لنا وتعد الأهم في منطقة الشرق الأوسط». وأوضح حسني أن تكنولوجيا صناعة الأثاث تتطور كل يوم وبالتالي السرعات في الصناعة تتغير دوما، وهذا ينعكس بالجديد على صناعة الأثاث.

وأفاد محمود الرحموني، وكيل شركة «الوكالات المتحدة»، المتخصصة في استيراد وبيع الأخشاب، في السوق الإماراتية: «الإمارات أضحت أفضل سوق لبيع الأخشاب، ومازالت تظهر تماسكا بالرغم من التراجع الكبير في أسواق المنطقة، حيث تراجعت مبيعاتنا العام الماضي بنسبة 8%، ولكننا متفائلون بالعام الجديد، تزامناً مع إطلاق العديد من المشروعات وكذلك البدء بتنفيذ أخرى».

قال محمد حليمي، مسؤول في شركة أليكس للتجارة العامة: «وصلت نسبة التراجع في مبيعات الشركة في منطقة الخليج بنحو 70%، فيما سجلت ارتفاعاً في السوق الإماراتية بنسبة 80%، ما دفعنا إلى التركيز على السوق المحلية».

وقال نظير الحمرا، مسؤول في شركة «تكوم»: «السوق الإماراتية باتت محل انطلاق أي شركة جديدة تعمل في مجال الأخشاب والِأثاث والتصميمات، إذ تمثل نقطة تلاق ومركزا تجاريا عالميا يدعم كافة المصنعين والتجار».