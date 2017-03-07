لماذا يتوجب عليك إبعاد الهاتف الجوال عن سريرك؟

الاتحاد نت- مصطفى أوفى

بات الكثير من الناس يصطحبون هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية بل وحتى الكومبيوترات المحمولة إلى السرير.

إلا أن العديد من الدراسات أظهرت أنه يتعين إبعاد تلك الأجهزة عن السرير أثناء النوم حتى لو كانت مطفأة. وليس ذلك بسبب الإضاءة التي تولدها فحسب.

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نقلت عن خبراء قولهم إنهم يخشون مما ستلحقه تلك الأجهزة بنومنا ونوم أطفالنا وبالسمنة والسكري وحتى مرض الزهايمر الذي قد تسببه لنا.

وذكرت الصحيفة أدلة حديثة تقوم على بيانات لهيئة الصحة الوطنية في بريطانيا تبين أنه في العقد الماضي، تضاعف عدد الأطفال دون سن 14 عاماً، الذين يزورون المستشفيات وهم يعانون من اضطرابات النوم، ثلاث مرات.

وقد ألقي اللوم في ذلك على استخدامهم لتكنولوجيا الهاتف النقال. فالهاتف والأجهزة اللوحية باتت حاضرة بجانب المراهقين في غرف نومهم.